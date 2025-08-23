Diretor-assistente de 'Emily em Paris' morre em frente à equipe em gravação

Diego Borella, 47, diretor-assistente da série "Emily em Paris", morreu durante as gravações da série em Veneza, na Itália.

O que aconteceu

Borella desmaiou durante as preparações para gravar a última cena da quinta temporada. As informações são do jornal La Repubblica.

Médicos tentaram reanimar Borella em um hotel da região, mas ele foi declarado morto pouco depois. A suspeita é de que Borella tenha sofrido um ataque cardíaco.