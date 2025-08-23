Decisão emocionante: vida de Gisele muda para sempre em 'Dona de Mim'

Na segunda-feira (25, em "Dona de Mim" (Globo), Ayla e Gisele serão abordadas por personagem inesperado.
O que vai acontecer
Gisele e Ayla finalmente fazem as pazes. Mais tarde, porém, as duas são surpreendidas por Caco, que afirma que deseja ser pai do bebê que Ayla espera.
Ainda neste capítulo, Leo aceita namorar Samuel, e Sofia comemora. Palmeira consegue despistar Marlon diante de Manuel. Stephany passa mal, e Yara e Leo a acodem.
Pam se preocupa com seu novo cargo na fábrica. Jussara repreende o namoro entre Lucas e Dara. Vespa importuna Nina, e Deco a defende. Nina termina com Deco, que procura Vespa e Durval. Marlon procura Ryan.
Leo descobre que Jaques instalou câmeras de segurança na mansão. Samuel confronta Jaques. Tânia revela a Samuel que Jaques tem um plano para afastar Rosa da Boaz.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
