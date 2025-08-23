Irmã de Oruam aluga cinema para anunciar gravidez: 'Agora somos três'

Débora Gama, irmã de Oruam, alugou um cinema no Rio de Janeiro para anunciar à família que está grávida.

O que aconteceu

Débora alugou um cinema da prefeitura no Complexo do Alemão para revelar a novidade. A sessão contou com convite personalizado e embalagem de pipoca com a inicial de Débora e do marido, Gabriel. Os cinemas de rua CineCarioca são subsidiados pela Prefeitura do Rio por meio da Secretaria Municial de Cultura. A rede tem ingressos sociais de R$ 5 e tem o objetivo de democratizar o acesso a salas de cinema.

Márcia Gama, mãe de Oruam e Débora, comemorou a notícia em suas redes sociais. Em meio à dor, às lágrimas e ao peso de ver o mundo desabar sobre nós, percebo que até no caos há refrigério. Que no meio das lágrimas também pode nascer um sorriso. Que da dor pode brotar vida", escreveu.