Irmã de Oruam aluga cinema para anunciar gravidez: 'Agora somos três'

Débora Gama, irmã de Oruam, alugou um cinema no Rio de Janeiro para anunciar à família que está grávida.
O que aconteceu
Débora alugou um cinema da prefeitura no Complexo do Alemão para revelar a novidade. A sessão contou com convite personalizado e embalagem de pipoca com a inicial de Débora e do marido, Gabriel. Os cinemas de rua CineCarioca são subsidiados pela Prefeitura do Rio por meio da Secretaria Municial de Cultura. A rede tem ingressos sociais de R$ 5 e tem o objetivo de democratizar o acesso a salas de cinema.
Márcia Gama, mãe de Oruam e Débora, comemorou a notícia em suas redes sociais. Em meio à dor, às lágrimas e ao peso de ver o mundo desabar sobre nós, percebo que até no caos há refrigério. Que no meio das lágrimas também pode nascer um sorriso. Que da dor pode brotar vida", escreveu.
Débora é cantora gospel. Casada com o lutador de jiu-jitsu Gabriel Brasil desde o ano passado, ela está grávida de 12 semanas, cerca de três meses, do primeiro filho.
Oruam segue preso e se tornou réu por tentativa de homicídio qualificado contra policiais civis. Ele atirou pedras de quase 5 kg contra policiais após eles cumprirem um mandado de busca e apreensão de um menor acusado de tráfico na casa do rapper, no Rio.
Splash procurou a RioFilme, caso a empresa pública deseje comentar o aluguel da sala de cinema. Assim que houver retorno, a nota será atualizada.
