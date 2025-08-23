Dado nega agressão a Wanessa: 'Cada um precisa seguir sua jornada'

Dado Dolabella se pronunciou após a "crise de ciúmes" que teve com Wanessa nesta semana em um bar, no Rio de Janeiro. A cantora já tinha negado os boatos sobre uma suposta agressão por parte dele.

O que aconteceu

Dado postou story em seu Instagram falando sobre o ocorrido e confirmando o término. "Esse é um momento especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que houve entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito."