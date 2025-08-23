Dado nega agressão a Wanessa: 'Cada um precisa seguir sua jornada'

Dado Dolabella se pronunciou após a "crise de ciúmes" que teve com Wanessa nesta semana em um bar, no Rio de Janeiro. A cantora já tinha negado os boatos sobre uma suposta agressão por parte dele.
O que aconteceu
Dado postou story em seu Instagram falando sobre o ocorrido e confirmando o término. "Esse é um momento especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que houve entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito."
Hoje, meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós, ficou claro que cada um precisa seguir sua jornada de forma independente. Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou. Agora, somos ex, e o respeito permanece.
Dado Dolabella, no Instagram
Ontem, Wanessa afirmou que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora na Dança dos Famosos. Festa aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos na quinta, nos Estúdios Globo.
Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade. E dançar muito.
Wanessa
Luan Pereira apareceu com hematomas no rosto. Em um vídeo compartilhado por ele, conversando com os seguidores nos stories, a lateral do rosto do cantor aparece inchada e com roxos. Não se sabe se ele foi agredido por Dado Dolabella. O espaço está aberto para manifestação.
