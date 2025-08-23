Dado Dolabella revela noite planejada com Wanessa antes de confusão

Dado Dolabella usou as redes sociais hoje para comentar a polêmica envolvendo Wanessa Camargo e Luan Pereira durante uma festa no Rio de Janeiro. Ele destacou que tinha planos com Wanessa e que não houve agressão.
O que aconteceu
Segundo o ator, Wanessa passaria sua última noite no Rio ao lado dele em um hotel. "Eu e a Wanessa estávamos juntos, sim. Combinamos de dormir no hotel onde ela estava hospedada depois da festa. Seria a última noite dela na cidade antes de viajar para São Paulo para ficar com os filhos. Fui encontrá-la justamente para isso", declarou.
Dado contou que, ao chegar ao evento, viu um homem se aproximar de Wanessa e pensou que fosse um desconhecido tentando beijá-la. Ao puxá-lo para trás, o cantor acabou tropeçando e caindo. "Depois a Wanessa explicou que se tratava do Luan Pereira, que trabalha com ela no 'Dança dos Famosos'. Pedi desculpas para ele e para ela na hora. Não houve agressão nem violência, foi apenas um mal-entendido", disse.
Na sequência, Wanessa teria explicado quem era o rapaz. "A Wanessa disse: 'Calma, ele trabalha comigo, é o Luan Pereira, cantor, está no Dança'. Pedi desculpas na hora, para ela e para ele, e reforço o pedido aqui. Não houve violência nem agressão. Foi um mal-entendido, e espero que isso termine por aqui", completou Dado.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.