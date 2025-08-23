Cleo homenageia Gloria Pires em aniversário: 'Minha deusa, rainha, bruxa'

Cleo Pires, 42, homenageou a mãe, Gloria Pires, que comemora 62 anos hoje.

O que aconteceu

Cleo compartilhou uma foto com a mãe, que chamou de "deusa, rainha, bruxa e sábia". "Você me ensina mais do que você sabe. Obrigada por ser minha mamãe. Te amo mais que tudo. Você é minha deusa, rainha, bruxa, sábia e muitas coisas maravilhosas mais. Parabéns pelo dia, mãe. Que estejamos juntas pra sempre", escreveu.

Ana Morais, também filha da atriz, disse que a mãe é sua "inspiração" e seu "norte". " A mulher mais evoluída, sensata, inteligente e sábia que eu conheço. Como te agradecer por tudo? Por me ensinar diariamente sobre o amor, sobre a vida, sobre o perdão. Você é a mulher mais linda que existe e eu me sinto tão abençoada em poder te chamar de mãe", publicou.