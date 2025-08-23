Cátia Fonseca rebate críticas por Dança dos Famosos: 'Eu sei que danço mal'

Apresentadora de TV há 31 anos, Cátia Fonseca, 56, experimenta algo novo na carreira: a dança. Ela é uma das participantes do Dança dos Famosos que mais geram comentários nas redes sociais, seja pela torcida dos fãs, ou pelos erros nas coreografias. Cátia virou meme na estreia, mas deu a volta por cima ao mostrar evolução na semana seguinte.
Desafio aceito
Em conversa com Splash antes da última apresentação na fase de grupos, ela contou que aceitou o convite para se desafiar e estava ciente da exposição — incluindo possíveis críticas. Ao receber o telefonema de Luciano Huck, não pensou duas vezes. "Queria fazer outras coisas. Nunca tinha me jogado de cabeça assim, em nada."
É fácil se expor naquilo que você faz bem. Difícil é se expor no que você sabe que não domina. No começo ouvi muito: 'Nossa, ela não dança nada. Nossa, como ela é dura'. E eu falava: 'Verdade, vocês têm razão'. Mas eu quis me desafiar, tenho 56 anos. Quantas mulheres deixam de buscar o que querem por medo de se expor?
Cátia brinca que achava que conseguiria "disfarçar" durante os ensaios e apresentações por não saber dançar, mas logo na primeira aula percebeu que não seria assim. "Olhei e falei: 'Como eu vou coordenar esses braços e pernas, mais o movimento em palco, dividir com os outros?'. É muito difícil, mas a cada dia eu falo: 'Está longe do que tem que estar, mas está melhor que ontem'. E assim eu vou me estimulando."
Ela garante ser dedicada. "A gente acaba o ensaio, eu chego no hotel, revejo a gravação, fico mais 1 hora e meia, 2 horas treinando os passos que não saíram bem. No dia seguinte, repete tudo. É desgastante fisicamente, mas muito gostoso, emocionante, te dá ânimo."
Novos rumos na TV?
Fãs especulam que a aproximação de Cátia com a Globo por meio da Dança dos Famosos pode gerar um convite para apresentar um programa na emissora. Por enquanto, no entanto, não há conversas. Ela diz estar 100% focada no presente — ou seja, no reality comandado por Luciano Huck —, mas está ciente das especulações e dos pedidos dos fãs. "É gostoso que as pessoas sintam falta de me ver na TV".
São 31 anos de carreira e já mudei de emissora dez vezes. Acho legal esse contato com as pessoas. Ontem mesmo, uma telespectadora me deixou um recado no Facebook dizendo que estava no mesmo hotel, e eu marquei de tomar café com ela no dia seguinte. Eu gosto desse feedback, mesmo que negativo: 'Ah, você dança mal'. Eu sei que danço mal, por isso estou aprendendo.
Cátia participa da Dança dos Famosos ao lado de Allan Souza Lima, Richarlyson e Manu Bahtidão, no grupo C. Amanhã, eles encaram a dança urbana para tentar superar o grupo B — formado por Nicole Bahls, David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira. Os dois grupos estão empatados e correm risco de ir para a repescagem, que será realizada em duplas na próxima semana.
Temos uma cantora, eu como apresentadora, o Allan que é ator, o Richarlyson que é jogador e comentarista… nada a ver um com o outro, mas somos um grupo muito unido. Outro dia precisei fazer uma coreografia sexy e falei: 'Sou péssima nisso'. O Richarlyson me ensinou a fazer. Assim a gente troca, contribui para a vida, não só para a dança. Vou sentir falta desse grupo.
