Cátia Fonseca rebate críticas por Dança dos Famosos: 'Eu sei que danço mal'

Cátia brinca que achava que conseguiria "disfarçar" durante os ensaios e apresentações por não saber dançar, mas logo na primeira aula percebeu que não seria assim. "Olhei e falei: 'Como eu vou coordenar esses braços e pernas, mais o movimento em palco, dividir com os outros?'. É muito difícil, mas a cada dia eu falo: 'Está longe do que tem que estar, mas está melhor que ontem'. E assim eu vou me estimulando."

Ela garante ser dedicada. "A gente acaba o ensaio, eu chego no hotel, revejo a gravação, fico mais 1 hora e meia, 2 horas treinando os passos que não saíram bem. No dia seguinte, repete tudo. É desgastante fisicamente, mas muito gostoso, emocionante, te dá ânimo."

Novos rumos na TV?

Fãs especulam que a aproximação de Cátia com a Globo por meio da Dança dos Famosos pode gerar um convite para apresentar um programa na emissora. Por enquanto, no entanto, não há conversas. Ela diz estar 100% focada no presente — ou seja, no reality comandado por Luciano Huck —, mas está ciente das especulações e dos pedidos dos fãs. "É gostoso que as pessoas sintam falta de me ver na TV".

São 31 anos de carreira e já mudei de emissora dez vezes. Acho legal esse contato com as pessoas. Ontem mesmo, uma telespectadora me deixou um recado no Facebook dizendo que estava no mesmo hotel, e eu marquei de tomar café com ela no dia seguinte. Eu gosto desse feedback, mesmo que negativo: 'Ah, você dança mal'. Eu sei que danço mal, por isso estou aprendendo.

Cátia participa da Dança dos Famosos ao lado de Allan Souza Lima, Richarlyson e Manu Bahtidão, no grupo C. Amanhã, eles encaram a dança urbana para tentar superar o grupo B — formado por Nicole Bahls, David Junior, Fernanda Paes Leme e Luan Pereira. Os dois grupos estão empatados e correm risco de ir para a repescagem, que será realizada em duplas na próxima semana.