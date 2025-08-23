Cariúcha, que beijou filho de Gugu, ganhou fama em vídeo com Caco Barcellos

Cariúcha, 41, e João Augusto Liberato, 23, foram flagrados aos beijos na festa de João Silva. Antes do sucesso como apresentadora do Fofocalizando (SBT), ela foi uma das desclassificadas do concurso Garota da Laje, em 2009, e viralizou ao dar entrevista ao jornalista Caco Barcellos.

O que aconteceu

Cariúcha é a estrela do meme "garota da laje". O vídeo surgiu após uma entrevista ao Profissão Repórter (TV Globo) em 2009, no Rio de Janeiro. Revoltada por ter sido desclassificada do concurso, ela desabafou com Caco Barcellos.