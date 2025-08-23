Cariúcha, que beijou filho de Gugu, ganhou fama em vídeo com Caco Barcellos

Cariúcha, 41, e João Augusto Liberato, 23, foram flagrados aos beijos na festa de João Silva. Antes do sucesso como apresentadora do Fofocalizando (SBT), ela foi uma das desclassificadas do concurso Garota da Laje, em 2009, e viralizou ao dar entrevista ao jornalista Caco Barcellos.
O que aconteceu
Cariúcha é a estrela do meme "garota da laje". O vídeo surgiu após uma entrevista ao Profissão Repórter (TV Globo) em 2009, no Rio de Janeiro. Revoltada por ter sido desclassificada do concurso, ela desabafou com Caco Barcellos.
Eu fico revoltada, só mulher feia ganhando! Eu sou muito melhor! Eu sou bonita, não tenho estria, meu peito é duro! Eu não tenho uma cirurgia plástica, eu não tenho nada. Eu sou toda natural, sou bonita pra caramba! [...] Isso daí é tudo marmelada, tudo cotada já! Mas que façam bom proveito desse carro usado, o meu é zero!
Cariúcha
Ela foi flagrada ao beijos com João Augusto, filho deGugu. A cena aconteceu na festa de João Silva, filho do Faustão, e foi compartilhada nas redes sociais por Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia. Ela ainda foi chamada de 'Cariúcha Liberato' e riu da situação.
Cariúcha foi recebida com brincadeira no SBT, após beijo. Gaby Cabrini compartilhou a colega chegando ao som de "Meu Pintinho Amarelinho", música famosa na voz de Gugu. "Vocês são ridículas", respondeu Cariúcha, rindo.
Ele é maior de idade, o que é muito importante, e solteiro. Foi muito natural. (...) Um menino muito bonito, é o meu número. Geralmente, não fico com meninos mais novos. Mas agora eu joguei para o alto e caiu na minha testa. Ele é novinho, mas beija melhor do que muito marmanjo. Também é muito inteligente. Está louco para conhecer o Rio de Janeiro.
Caríúcha
