Mano Brown chama Camila Pitanga de 'mulata' e causa saia-justa ao vivo

Na sequência, o apresentador tentou aprofundar seu raciocínio. "Eu também não, mas mulato eu sou e eu entendo como a gente é lido. Não adianta eu querer ser o blue [retinto], as pessoas me leem como o brown [negro de pele clara]. Certo? E na vida é assim: o mais escuro é o mais escuro, a gente é mais claro, porque a gente teve mistura e tal. E você é lida dessa forma. Eu já vi debates sobre a sua raça e sobre a minha. Sim. Se você é negra ou não. Então, por isso que eu te pergunto: a visão, a forma como ele [Antonio Pitanga, pai dela] é visto, é diferente de você. Certo?".

Apesar da insistência, Camila ressaltou que não se preocupa com a forma como é vista pelos outros. "Mas uma coisa é como me veem e como eu me vejo", afirmou a atriz.

Brown perguntou como a atriz se enxerga. "Como você se vê, Camila?", quis saber o baiano. "Como uma mulher negra em movimento. A questão é que, tendo esse baobá do meu lado, tendo Benedita da Silva como também parte da minha ancestralidade, sendo filha de Vera Manhães, tendo essa ancestralidade forte e muito clara no meu horizonte, na minha raiz, eu sei que a gente, quando sabe de si, se coloca com força para o mundo. E isso tem, isso, você não precisa do outro para se reconhecer, se validar", respondeu ela.