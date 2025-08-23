Bella Campos ironiza após mudança no visual: 'Marido descobriu meu amante'

Bella Campos apareceu com as sobrancelhas descoloridas em suas redes sociais. Mas nem todo mundo gostou do novo visual da atriz, que marcou presença no Festival de Gramado com seu filme de estreia no cinema.

O que aconteceu

Seguidora perguntou o que Bella tinha feito com a sobrancelha. "Me ofereceram 50k, e como meu marido bilionário acabou de descobrir meu amante, achei melhor aceitar", respondeu ela, fazendo referência ao que aconteceu com a sua personagem na novela Vale Tudo.

Fãs fizeram outros comentários para 'Maria de Fátima'. "Pediu autorização pra Celina pra postar essas fotos na casa dela?", questionou uma. "Ela não tem a mãe, não tem sobrancelha, não tem mais o Afonso, não tem família Roitman... Mas ela tem O POVO! Te amo, Fatinha", completou outra.