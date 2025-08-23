SplashUOL
Assine UOL
Música

Artistas doam cachês milionários de Barretos para hospital; veja valores

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Festival de Barretos, em São Paulo
Festival de Barretos, em São Paulo Imagem: Alisson Demetrio/Independentes

Alguns artistas que se apresentam na tradicional Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos (SP), e doaram seus cachês para o Hospital do Amor, instituição referência no combate ao câncer no país.

O que aconteceu

As quantias variam entre R$ 300 mil e R$ 1,5 milhão. A doação será destinada ao atendimento de pacientes e manutenção de projetos da instituição, garantindo que mais pessoas tenham acesso a tratamentos.

O Hospital do Amor compartilhou em suas redes sociais uma lista revelando os valores doados por cada artista. Veja abaixo alguns dos nomes que contribuíram:

Jorge & Mateus: R$ 1.500.000,00

Chitãozinho & Xororó: R$ 1.000.000,00

Bruno & Marrone: R$ 700.000,00

Zezé Di Camargo & Luciano: R$ 600.000,00

Leonardo: R$ 650.000,00

Daniel: R$ 550.000,00

Continua após a publicidade

César Menotti & Fabiano: R$ 500.000,00

Matheus & Kauan: R$ 500.000,00

Murilo Huff: R$ 500.000,00

Fernando & Sorocaba: R$ 350.000,00

Maria Cecília & Rodolfo: R$ 180.000,00

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.