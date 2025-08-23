Artistas doam cachês milionários de Barretos para hospital; veja valores

Alguns artistas que se apresentam na tradicional Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos (SP), e doaram seus cachês para o Hospital do Amor, instituição referência no combate ao câncer no país.
O que aconteceu
As quantias variam entre R$ 300 mil e R$ 1,5 milhão. A doação será destinada ao atendimento de pacientes e manutenção de projetos da instituição, garantindo que mais pessoas tenham acesso a tratamentos.
O Hospital do Amor compartilhou em suas redes sociais uma lista revelando os valores doados por cada artista. Veja abaixo alguns dos nomes que contribuíram:
Jorge & Mateus: R$ 1.500.000,00
Chitãozinho & Xororó: R$ 1.000.000,00
Bruno & Marrone: R$ 700.000,00
Zezé Di Camargo & Luciano: R$ 600.000,00
Leonardo: R$ 650.000,00
Daniel: R$ 550.000,00
César Menotti & Fabiano: R$ 500.000,00
Matheus & Kauan: R$ 500.000,00
Murilo Huff: R$ 500.000,00
Fernando & Sorocaba: R$ 350.000,00
Maria Cecília & Rodolfo: R$ 180.000,00
