Artistas doam cachês milionários de Barretos para hospital; veja valores

Alguns artistas que se apresentam na tradicional Festa do Peão de Boiadeiro, em Barretos (SP), e doaram seus cachês para o Hospital do Amor, instituição referência no combate ao câncer no país.

O que aconteceu

As quantias variam entre R$ 300 mil e R$ 1,5 milhão. A doação será destinada ao atendimento de pacientes e manutenção de projetos da instituição, garantindo que mais pessoas tenham acesso a tratamentos.

O Hospital do Amor compartilhou em suas redes sociais uma lista revelando os valores doados por cada artista. Veja abaixo alguns dos nomes que contribuíram: