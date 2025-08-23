Nero diz que teve criação machista: 'Perdi a virgindade na zona'

Alexandre Nero, em entrevista ao podcast "Conversa Vai, Conversa Vem", do jornal O Globo:
Ator diz que já foi "muito babaca" com mulheres e que teve criação machista. "Fui um escroto, muitas vezes. Terrível. Vim de outra geração, fui educado a 'ó a mulher lá, a gostosa'. Perdi a virgindade na zona, com meu pai me cobrando. É um ciclo que tem que quebrar. Meus filhos não terão isso. Não vou ousar dizer que sou feminista, tenho vários resquícios machistas, temos que trabalhar isso o tempo inteiro. O machismo é uma desgraça, faz mal, arrebenta com a gente. Quando homens vêm com papo de machismo, eu falo: "Não quer pensar as mulheres, sendo bem egoísta, pensa na gente, faz mal pra nós".
Ele conta que também já brochou "milhões de vezes". "Depende da mulher. Às vezes, fica envergonhado, em outras dá risada. Depende da idade também, sei lá. Faço parte de uma bolha, a do artista, que se permite mais. A gente não tem essas coisas... Falei que passei maquiagem, não tenho menor problema."
Nero diz que ficar órfão aos 17 anos fez com que ele se tornasse um pai muito tenso. "Essa é uma questão com a qual ainda tenho que lutar muito. Tudo para mim é uma tragédia. Tudo é 'não, calma, não faz isso'. Fico assustado com as coisas, tudo acho que vai dar merda. Toda vez que vamos viajar, pegar um avião, falo 'Meu Deus!'. Toda vez que meus filhos fazem algo bacana, falo: 'Se meu pai estivesse aqui, ia curtir pra caralh*'. Dá aquela dorzinha. Mas só sou essa pessoa porque aconteceu isso comigo. Só sou esse músico, esse ator, essa cara que está te dando essa entrevista, o pai do Noá e do Inã porque aconteceu essa tragédia na minha vida. Se não, minha vida teria tomado outro rumo."
O ator também afirma que não "amou" seus filhos imediatamente após o nascimento. "Quando nasceu, olhei aquela criatura na maternidade e pensei: 'Cadê aquele negócio, não estou sentindo nada, é um porquinho'. Só consegui entender esse amor com a convivência, o dia a dia. Com Inã, demorei ainda mais para amar. Porque ele é mais espoleta, arredio. Chegou uma hora que eu falei: 'Cara, não amo esse moleque, não'. Mas aí, você bota pra dormir, troca a fralda, vai pegando o cheiro e o negócio vai explodindo. Vêm as demonstrações de afeto e você começa a falar: 'Tá me derretendo, esse moleque tá me pegando'. Não tenho dúvida de que o amor é construção."
