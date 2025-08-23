Nero diz que teve criação machista: 'Perdi a virgindade na zona'

Alexandre Nero, em entrevista ao podcast "Conversa Vai, Conversa Vem", do jornal O Globo:

Ator diz que já foi "muito babaca" com mulheres e que teve criação machista. "Fui um escroto, muitas vezes. Terrível. Vim de outra geração, fui educado a 'ó a mulher lá, a gostosa'. Perdi a virgindade na zona, com meu pai me cobrando. É um ciclo que tem que quebrar. Meus filhos não terão isso. Não vou ousar dizer que sou feminista, tenho vários resquícios machistas, temos que trabalhar isso o tempo inteiro. O machismo é uma desgraça, faz mal, arrebenta com a gente. Quando homens vêm com papo de machismo, eu falo: "Não quer pensar as mulheres, sendo bem egoísta, pensa na gente, faz mal pra nós".

Ele conta que também já brochou "milhões de vezes". "Depende da mulher. Às vezes, fica envergonhado, em outras dá risada. Depende da idade também, sei lá. Faço parte de uma bolha, a do artista, que se permite mais. A gente não tem essas coisas... Falei que passei maquiagem, não tenho menor problema."