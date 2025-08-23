3 desaforos e 1 fofoca vingativa: Maria de Fátima rouba a cena em Vale Tudo

Maria de Fátima procura Marco Aurélio. A oportunista se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo.

Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Para se vingar, a filha de Raquel conta a Afonso fica que Odete está envolvida com César.

Poliana fica impressionado com a disposição de Raquel para se recuperar. Mais tarde, Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.

Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís pela festa que Marco Aurélio preparou para Sarita.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.