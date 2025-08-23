SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

3 desaforos e 1 fofoca vingativa: Maria de Fátima rouba a cena em Vale Tudo

Colaboração para Splash, em São Paulo
Bella Campos é Maria de Fátima em 'Vale Tudo'
Bella Campos é Maria de Fátima em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Na segunda-feira (25), em "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima (Bella Campos) vai ser humilhada por três pessoas diferentes, mas se vingará fazendo uma fofoca.

O que vai acontecer

César deixa claro a Maria de Fátima que está feliz com Odete. Logo depois, a empresária revela que ama César.

Maria de Fátima procura Marco Aurélio. A oportunista se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo.

Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Para se vingar, a filha de Raquel conta a Afonso fica que Odete está envolvida com César.

Poliana fica impressionado com a disposição de Raquel para se recuperar. Mais tarde, Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.

Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís pela festa que Marco Aurélio preparou para Sarita.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

2.575 votos
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Divulgação/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fabio Rocha/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
2.575 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.