3 desaforos e 1 fofoca vingativa: Maria de Fátima rouba a cena em Vale Tudo

Na segunda-feira (25), em "Vale Tudo" (Globo), Maria de Fátima (Bella Campos) vai ser humilhada por três pessoas diferentes, mas se vingará fazendo uma fofoca.
O que vai acontecer
César deixa claro a Maria de Fátima que está feliz com Odete. Logo depois, a empresária revela que ama César.
Maria de Fátima procura Marco Aurélio. A oportunista se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo.
Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Para se vingar, a filha de Raquel conta a Afonso fica que Odete está envolvida com César.
Poliana fica impressionado com a disposição de Raquel para se recuperar. Mais tarde, Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia.
Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís pela festa que Marco Aurélio preparou para Sarita.
