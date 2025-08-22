Wanessa diz que Dado Dolabella teve 'crise de ciúmes' com Luan Pereira

Wanessa usou o Instagram Stories para se pronunciar sobre suposta agressão de Dado Dolabella em uma festa com participantes da Dança dos Famosos, no Rio de Janeiro, ontem.

O que aconteceu

Wanessa afirmou que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora no reality de dança global. Festa aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos ontem nos Estúdios Globo.