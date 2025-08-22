Wanessa diz que Dado Dolabella teve 'crise de ciúmes' com Luan Pereira

Wanessa usou o Instagram Stories para se pronunciar sobre suposta agressão de Dado Dolabella em uma festa com participantes da Dança dos Famosos, no Rio de Janeiro, ontem.
O que aconteceu
Wanessa afirmou que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora no reality de dança global. Festa aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos ontem nos Estúdios Globo.
Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade. E dançar muito.
Splash fez contato com a assessoria do cantor Luan Pereira, que prefere não se pronunciar sobre o assunto. Espaço segue aberto.
