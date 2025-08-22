Virginia se manifesta sobre ligação na madrugada para Neymar: 'Sempre fiz'

Virginia Fonseca, 26, quebrou o silêncio e confirmou que ligou para Neymar, 33, recentemente de madrugada. A influenciadora digital afirmou que costuma fazer ligações em qualquer momento quando tem algo a dizer de trabalho.

O que aconteceu

Durante inauguração de uma de suas lojas no Brás, na manhã de hoje, em São Paulo, Virginia abriu o jogo e pediu desculpas se incomodou alguém o fato de ligar às 2h da manhã para Neymar.