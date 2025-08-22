SplashUOL
Virginia se manifesta sobre ligação na madrugada para Neymar: 'Sempre fiz'

De Splash, em São Paulo
Neymar é parceiro comercial de Virginia Fonseca na marca WEPINK
Neymar é parceiro comercial de Virginia Fonseca na marca WEPINK

Virginia Fonseca, 26, quebrou o silêncio e confirmou que ligou para Neymar, 33, recentemente de madrugada. A influenciadora digital afirmou que costuma fazer ligações em qualquer momento quando tem algo a dizer de trabalho.

O que aconteceu

Durante inauguração de uma de suas lojas no Brás, na manhã de hoje, em São Paulo, Virginia abriu o jogo e pediu desculpas se incomodou alguém o fato de ligar às 2h da manhã para Neymar.

Sempre fiz, mas peço desculpa se não gostou. Faz parte.
Virginia Fonseca, ao programa Melhor da Tarde (Band)

Segundo o Portal Leo Dias, Virginia teria feito uma ligação para Neymar durante a madrugada para falar de trabalho. O atacante do Santos e Seleção Brasileira hesitou em atender e Bruna Biancardi, companheira do jogador, respondeu à empresária com uma mensagem. "O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às duas da manhã?".

Diante da atitude da influenciadora digital, a apresentadora do Sabadou (SBT) se teria enviado um pedido de desculpa a Neymar e Biancardi.

