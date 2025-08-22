SplashUOL
'Vale Tudo' hoje (22): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo'
Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (22) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel. Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Afonso procura Solange para pedir desculpas. Marco Aurélio manda Freitas demitir César. Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia. Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete. Maria de Fátima pede apoio a Leila. César deixa claro a Maria de Fátima que a relação entre eles terminou. Odete surpreende a todos da Paladar ao avisar que a empresa vai fechar.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

2.334 votos
