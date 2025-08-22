SplashUOL
Vale Tudo

Vale Tudo: frágil, Celina perde o brilho e vê Odete limar seu maior sonho

Colaboração para Splash, em São Paulo
Celina (Malu Galli) e Odete (Débora Bloch) em Vale Tudo
Celina (Malu Galli) e Odete (Débora Bloch) em Vale Tudo Imagem: Reprodução/Globo

O capítulo desta sexta-feira (22) de "Vale Tudo" (Globo) será bem movimentado. Maria de Fátima (Bella Campos) se vê perdida após ser expulsa da mansão dos Roitman e Odete (Debora Bloch) compra a parte de Celina (Malu Galli) da Paladar.

O que vai acontecer

Sentindo-se traída por Celina, Odete ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. A dona da TCA reflete sobre a mentira da irmã e toma uma decisão.

Nas cenas seguintes, Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete. Assim, a tia de Heleninha e Afonso perde a chance de ter sua tão sonhada independência financeira e um negócio para chamar de seu.

Cheia de ódio, Odete avisa que a Paladar vai fechar. A executiva surpreende a todos da empresa ao revelar o fechamento e, consequentemente, a perda de seus empregos.

Amanhã (23), Raquel se dá conta de que, além de perder a Paladar, ficará com dívidas. Ela e Poliana se unem para conversar com os funcionários sobre o fechamento da empresa.

Também nesta sexta, Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. O amante de Odete deixa claro à amante que a relação entre eles terminou. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel, mas a ardilosa prefere procurar Leila.

Em outro núcleo, Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Mais tarde, Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

