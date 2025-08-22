Treta na Dança? Gracy comenta sobre suposta briga com Nicole Bahls

Ela negou que Lívia se referisse a ela e Nicole Bahls. "Eu e a Nicole nos conhecemos quando eu dançava no Tchakabum. Nicole, no Pânico. E a gente sempre teve uma relação de amizade. De estar em eventos, já fizemos vários trabalhos juntos, é uma menina que eu adoro e fiquei feliz quando soube que ela ia tá aqui."

Não existe nada. Criaram esse tipo de polêmica que não existe. Gracyanne Barbosa

Gracyanne comentou a repercussão do quadro. "Já sabia que ia ter, mas gente, tá sendo muito mais do que eu imaginava e surpreendentemente que todos os comentários são positivos. Todo mundo tá curtindo bastante, acompanhando, pedindo bastidores."

Feliz demais, completamente em êxtase. Gracyanne Barbosa

Ela também falou sobre as dificuldades que tem enfrentado na dança. "Eu dançava axé sozinha, eu criava a coreografia, coisas que funcionavam pro meu corpo na época. Nunca precisei dançar em simetria com ninguém, tá sendo muito mais difícil do que eu imaginava."

Amor de Carnaval?

Os boatos envolvendo as duas envolveu um possível romance de Gracyanne com Marcelo Viana, ex de Nicole. A ex-BBB negou qualquer envolvimento amoroso com o empresário.