Treta na Dança? Gracy comenta sobre suposta briga com Nicole Bahls

Gracyanne, 41, comentou sobre os boatos que teria uma treta com Nicole Bahls, 39, nos bastidores da Dança dos Famosos, do "Domingão com Huck".
O que aconteceu
Em conversa com Splash, a influenciadora comentou os boatos. Fãs do programa levantaram a possibilidade de uma treta entre as duas após Lívia Andrade contar que havia participantes do programa que não se falavam nos bastidores.
Gracyanne disse ter ficado curiosa com a treta. "Quando eu vi, eu fiquei pensando: de quem será a treta? Acho que a Lívia soltou pra ter uma polêmica."
Ela negou que Lívia se referisse a ela e Nicole Bahls. "Eu e a Nicole nos conhecemos quando eu dançava no Tchakabum. Nicole, no Pânico. E a gente sempre teve uma relação de amizade. De estar em eventos, já fizemos vários trabalhos juntos, é uma menina que eu adoro e fiquei feliz quando soube que ela ia tá aqui."
Não existe nada. Criaram esse tipo de polêmica que não existe. Gracyanne Barbosa
Gracyanne comentou a repercussão do quadro. "Já sabia que ia ter, mas gente, tá sendo muito mais do que eu imaginava e surpreendentemente que todos os comentários são positivos. Todo mundo tá curtindo bastante, acompanhando, pedindo bastidores."
Feliz demais, completamente em êxtase. Gracyanne Barbosa
Ela também falou sobre as dificuldades que tem enfrentado na dança. "Eu dançava axé sozinha, eu criava a coreografia, coisas que funcionavam pro meu corpo na época. Nunca precisei dançar em simetria com ninguém, tá sendo muito mais difícil do que eu imaginava."
Amor de Carnaval?
Os boatos envolvendo as duas envolveu um possível romance de Gracyanne com Marcelo Viana, ex de Nicole. A ex-BBB negou qualquer envolvimento amoroso com o empresário.
Gracy voltou à União da Ilha como rainha de bateria, e teve quem achasse que o motivo era suposto romance. "Marcelo está na Ilha, ele é um dos investidores. Voltei para a Ilha por um convite dele e do presidente. Mas já fui rainha por três anos, e, na verdade, eles fizeram uma pesquisa na comunidade e a comunidade que escolheu meu nome", disse em entrevista à Quem.
Ela ainda ressaltou que só conhecia Marcelo por causa dela. "Eu já o conhecia de vista, por conta da Nicole, que é minha amiga há muitos anos. Nós fizemos duas reuniões, uma para o convite e depois para organizar a volta, mas com todo o pessoal da escola, milhões de pessoas. Marcelo nem se envolve muito".
Não posso dizer nem que somos amigos, temos uma parceria profissional. Ele convidou minha irmã, [porque] ela disse que gostaria muito de desfilar, e aí ele, com o presidente, fizeram o convite. Ela também está na escola, superfeliz. Gracyanne Barbosa
