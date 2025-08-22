Cristiano Ronaldo vai transmitir show de Luan Santana em canal do YouTube

Cristiano Ronaldo, 40, surpreendeu seus seguidores com um anúncio inusitado: o craque vai usar seu canal oficial no YouTube, que já reúne mais de 76 milhões inscritos, para transmitir ao vivo um show de Luan Santana, 34, em Portugal.

O que aconteceu

O show será transmitido amanhã (23), no canal UR Cristiano. A apresentação deve começar às 16h30, pelo horário de Brasília.

O anúncio foi feito pelo próprio Cristiano Ronaldo. O craque postou um vídeo em sua conta no Instagram.