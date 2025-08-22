Cristiano Ronaldo vai transmitir show de Luan Santana em canal do YouTube

Cristiano Ronaldo, 40, surpreendeu seus seguidores com um anúncio inusitado: o craque vai usar seu canal oficial no YouTube, que já reúne mais de 76 milhões inscritos, para transmitir ao vivo um show de Luan Santana, 34, em Portugal.
O que aconteceu
O show será transmitido amanhã (23), no canal UR Cristiano. A apresentação deve começar às 16h30, pelo horário de Brasília.
O anúncio foi feito pelo próprio Cristiano Ronaldo. O craque postou um vídeo em sua conta no Instagram.
O cantor brasileiro atravessa um momento especial na carreira. Na próxima semana, fará quatro apresentações em Portugal, com expectativa de atrair mais de 100 mil pessoas no total. Três datas já estão esgotadas, confirmando o apelo de Luan junto ao público europeu.
No réveillon de 2023 para 2024, Cristiano Ronaldo convidou Luan Santana para um show particular. Na ocasião, o craque presenteou o artista brasileiro com um rolex avaliado em R$ 430 mil.
