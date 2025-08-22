Caçula de Faustão vai a festa com ex-assistente de palco 19 anos mais velha

Rodrigo Silva, 17, filho caçula de Faustão, chegou à festa do irmão acompanhado de Daia de Paula, 36.
O que aconteceu
Os dois foram juntos ao aniversário de João Silva, em São Paulo. Eles posaram abraçados na entrada do evento.
Ela publicou nas redes sociais uma foto de Rodrigo dando uma entrevista no evento. Essa foi uma das poucas publicações de Daia na festa. Em outra foto, ela posou com João e um grupo de amigas.
Splash procurou a assessoria da família para confirmar se Rodrigo e Daia estão em um relacionamento. Assim que houver retorno, a nota será autalizada.
Quem é Daia de Paula?
Daia de Paula é ex-assistente de palco e ex-bailarina de Faustão. Ela passou a integrar o balé do Faustão em 2016 e permaneceu no posto até 2019, quando foi promovida a "repórter da galera". Depois, se tornou assistente de palco, função que manteve mesmo depois que o apresentador deixou a Globo e foi para a Band.
A ex-bailarina já foi namorada do ator Caio Castro. Os dois começaram a se envolver em 2022 e terminaram o romance no início de 2024.
