Caçula de Faustão vai a festa com ex-assistente de palco 19 anos mais velha

Splash procurou a assessoria da família para confirmar se Rodrigo e Daia estão em um relacionamento. Assim que houver retorno, a nota será autalizada.

Daia de Paula e Rodrigo Silva chegam juntos à festa de João Silva Imagem: Clayton Felizardo/BrazilNews

Quem é Daia de Paula?

Daia de Paula é ex-assistente de palco e ex-bailarina de Faustão. Ela passou a integrar o balé do Faustão em 2016 e permaneceu no posto até 2019, quando foi promovida a "repórter da galera". Depois, se tornou assistente de palco, função que manteve mesmo depois que o apresentador deixou a Globo e foi para a Band.

A ex-bailarina já foi namorada do ator Caio Castro. Os dois começaram a se envolver em 2022 e terminaram o romance no início de 2024.