Rodrigo Faro perde na Justiça processo que cita polêmica em visita ao SBT

Rodrigo Faro, 51, perdeu uma ação na Justiça movida contra Osvaldo Almeida Lyra Junior. Em 2021, jornalista divulgou reportagem dizendo que o apresentador se recusou a fazer um teste de covid-19 antes de visitar o SBT na época.
O que aconteceu
Rodrigo Faro pediu indenização de R$ 15 mil e a remoção da matéria do ar, alegando ter sido alvo de fake news. Apresentador argumentou que não houve recusa, mas sim dispensa do exame por parte dos funcionários do SBT, pois já teria testado negativo no dia em que visitou a emissora da família Abravanel.
Justiça avaliou que pedido é improcedente. "Poderia o autor requerer a retratação perante a empresa veiculadora da notícia, mas não a sua retirada da internet", diz um trecho da decisão da juíza Telma Berkelmans dos Santos obtida por Splash.
Mesmo sem comprovar que fato é verdadeiro, reportagem não distorceu fatos ou apresentou negligência na apuração jornalística, segundo a avaliação. O documento também reforça que Rodrigo Faro poderia ter solicitado o pedido de resposta ao veículo de imprensa, o que não foi feito após a publicação.
Publicação da matéria não dependia de consulta ao artista, segundo decisão judicial. Rodrigo Faro não comprovou que houve abuso de direito ou a intenção de desqualificar seu nome, ou imagem, o que tornou a indenização desnecessária.
Decisão judicial sobre o caso foi divulgada no dia 1º de agosto. A equipe jurídica de Rodrigo Faro recebeu prazo de dez dias para recorrer, mas ainda não há registros de que direito foi exercido no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Splash entrou em contato com a equipe de Rodrigo Faro. A reportagem será atualizada caso apresentador se manifeste oficialmente sobre o caso.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.