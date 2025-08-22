Rodrigo Faro perde na Justiça processo que cita polêmica em visita ao SBT

Rodrigo Faro, 51, perdeu uma ação na Justiça movida contra Osvaldo Almeida Lyra Junior. Em 2021, jornalista divulgou reportagem dizendo que o apresentador se recusou a fazer um teste de covid-19 antes de visitar o SBT na época.

O que aconteceu

Rodrigo Faro pediu indenização de R$ 15 mil e a remoção da matéria do ar, alegando ter sido alvo de fake news. Apresentador argumentou que não houve recusa, mas sim dispensa do exame por parte dos funcionários do SBT, pois já teria testado negativo no dia em que visitou a emissora da família Abravanel.

Justiça avaliou que pedido é improcedente. "Poderia o autor requerer a retratação perante a empresa veiculadora da notícia, mas não a sua retirada da internet", diz um trecho da decisão da juíza Telma Berkelmans dos Santos obtida por Splash.