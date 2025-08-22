Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 23/8 a 30/8

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:
Sábado, 23 de agosto
Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica. Dita garante a Cunegundes que não reatará com Quincas. Candinho e Asdrúbal acalmam as pessoas revoltadas na frente da fábrica. Cunegundes descobre que Dita está apaixonada por Candinho. Zulma finge para Estela que não sabe quem orientou Simbá a se passar por Samir. Zé dos Porcos deduz que uma porca comeu as esmeraldas perdidas. Candinho convida Dita para sair. Tamires pressiona o Comendador. Simbá pede desculpas a Candinho e garante que não sabe nada sobre seu filho. Celso decide se afastar de Estela e Anabela. Ernesto afirma a Zulma que os dois serão sócios. Celso anuncia a Candinho que voltará para o interior.
Segunda, 25 de agosto
Celso afirma a Candinho que revelará tudo o que fez ao amigo. Candinho convence Estela a impedir a partida de Celso. Tamires chantageia o Comendador, e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. Estela e Celso decidem ficar juntos, e ele desiste de revelar suas falcatruas para Candinho. Francine descobre o dinheiro de Tamires. Zé dos Porcos comemora a volta da porca Jurema. Sabiá decide procurar por Ernesto. Estela pede conselho a Dita sobre seu passado e Celso. Cunegundes arma para que Candinho acredite que Dita ainda está com Quincas.
Terça, 26 de agosto
Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Ernesto chantageia Zulma. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos. Estela desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma. Quincas procura Candinho.
Quarta, 27 de agosto
Quincas diz a Candinho que deseja reatar o casamento com Dita. Candinho exige que Quincas arrume um emprego. Estela confessa a Dita que acreditou que Celso era o amor de sua vida. Tamires questiona Francine sobre a origem de seu dinheiro. Lúcio se aproxima de Margarida. Celso desabafa com Candinho, que sugere que o primo procure Estela. Estela não aceita as desculpas de Celso. Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reatar o casamento com ela.
Quinta, 28 de agosto
Dita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica. Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso. Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Anabela discute com Estela por conta de Celso. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.
Sexta, 29 de agosto
Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele. Ernesto encontra Anabela. Estela desmaia ao ver Ernesto.
Sábado, 30 de agosto
Celso apoia Estela. Anabela diz a Estela que sentiu medo de Ernesto. Ernesto foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma. Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Estela perdoa Celso e os dois reatam. Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto. Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Tamires permite que Dita se apresente no Dancing.
