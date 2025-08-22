Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 23/8 a 30/8

Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica. Dita garante a Cunegundes que não reatará com Quincas. Candinho e Asdrúbal acalmam as pessoas revoltadas na frente da fábrica. Cunegundes descobre que Dita está apaixonada por Candinho. Zulma finge para Estela que não sabe quem orientou Simbá a se passar por Samir. Zé dos Porcos deduz que uma porca comeu as esmeraldas perdidas. Candinho convida Dita para sair. Tamires pressiona o Comendador. Simbá pede desculpas a Candinho e garante que não sabe nada sobre seu filho. Celso decide se afastar de Estela e Anabela. Ernesto afirma a Zulma que os dois serão sócios. Celso anuncia a Candinho que voltará para o interior.

Segunda, 25 de agosto

Celso afirma a Candinho que revelará tudo o que fez ao amigo. Candinho convence Estela a impedir a partida de Celso. Tamires chantageia o Comendador, e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. Estela e Celso decidem ficar juntos, e ele desiste de revelar suas falcatruas para Candinho. Francine descobre o dinheiro de Tamires. Zé dos Porcos comemora a volta da porca Jurema. Sabiá decide procurar por Ernesto. Estela pede conselho a Dita sobre seu passado e Celso. Cunegundes arma para que Candinho acredite que Dita ainda está com Quincas.

Terça, 26 de agosto

Cunegundes afirma a Candinho que Dita e Quincas estão juntos. Estela revela a Celso que viveu com outro homem no passado. Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Ernesto chantageia Zulma. Araújo ameaça demitir Alarico caso ele fale novamente a verdade sobre os ingredientes dos biscoitos. Estela desabafa com Dita sobre a reação de Celso a seu passado. Samir planeja expulsar Ernesto da casa de Zulma. Quincas procura Candinho.

Quarta, 27 de agosto