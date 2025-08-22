Repórter é assaltada antes de entrada ao vivo e solta palavrão; veja vídeo

Uma repórter da TV A Crítica foi surpreendida por um assaltante enquanto se preparava para uma entrada ao vivo na Avenida Paulista, em São Paulo.

O que aconteceu

A repórter Mickaelle Sevalho relatou o episódio em uma publicação no Instagram. No vídeo publicado por ela, a jornalista aparece se preparando para entrar ao vivo quando um homem, com a bicicleta em movimento, se aproxima e tenta roubar o celular da repórter em plena avenida movimentada. Ela conseguiu segurar o aparelho, impedindo o assalto. A ação foi registrada pelo cinegrafista que acompanhava a profissional.

Mickaelle ressaltou que a tentativa de assalto aconteceu mesmo com forte presença policial na região. "Polícia passando o tempo todo aqui óh. Cheio de policial, mas nada impede", disse, ao mostrar agentes e viaturas da Polícia Militar que circulavam pela Avenida Paulista.