'Para você, é senhor': as exigências e grosserias do 'rude' príncipe Andrew
A explosiva biografia "Entitled: The Rise and Fall of The House of York" traz em uma de suas páginas uma história de como o príncipe Andrew foi "rude" e "cruel" com uma banda brasileira durante uma passagem por São Paulo em 2007.
Esse, porém, é apenas um de muitos relatos do comportamento "arrogante" de Andrew. Em entrevista a Splash, o autor Andrew Lownie descreve o comportamento de Andrew como "bizarro" e "narcisista".
Ele praticamente tem síndrome de Tourette. Ele quer humilhar as pessoas, é o que me parece. [...] O que ele pensa que são brincadeiras, na verdade, são coisas muito cruéis. Andrew Lownie, a Splash
O que o livro diz sobre a personalidade de Andrew
O príncipe seria "extremamente ligado a seu status" e frequentemente exige tratamento "real". Em um jogo de golfe, após uma boa jogada, Andrew ouviu de outro competidor: "Boa tacada." Ele respondeu imediatamente: "Para você, é 'boa tacada, senhor'". Ao entrar em salas sem ser reconhecido, Andrew teria o costume de pigarrear, dizer "Vamos tentar de novo", sair e voltar para garantir que todos levantassem e fizessem mesuras.
Em outra ocasião, Andrew questionou por que não poderiam mudar a rota de um trem só para atendê-lo. Após o cancelamento da viagem, ele precisaria esperar por cerca de uma hora na sala VIP da estação para pegar o próximo trem. Andrew se irritou: "Por que eles não podem arranjar outro trem? Aquele trem ali, por exemplo, por que não podem desviá-lo para Birmingham?"
Tudo gira em torno dos interesses dele. Outros membros da família real não agem assim. Há um narcisismo extremo ali. Andrew Lownie, em entrevista a Splash
O primeiro-ministro Boris Johnson se incomodou com exigências de Andrew quando era prefeito de Londres. Em uma reunião, o príncipe pediu "menos semáforos e menos sinais vermelhos" nas ruas, a demolição da Battersea Power Station, uma usina termelétrica que virou centro comercial, entre outras sugestões inusitadas.
Sou a último a ser republicano, mas, porr*, se eu tiver que passar por outro almoço assim, logo serei um. Boris Johnson, após reunião "bizarra" com o príncipe Andrew
Um diplomata encarregado de levar Andrew a vários lugares no Qatar diz que, após passarem o dia todo juntos, Andrew se apresentou a ele como se nunca tivesse o visto antes. "Ele claramente não olhou para [o diplomata] uma única vez", diz um relato no livro.
Príncipe Andrew também seria "rude" com funcionários
Ele teria chamado um funcionário de "imbecil do caralh*" após ele se referir a avó dele de modo informal. O funcionário disse a Andrew que uma árvore plantada "pela Rainha Mãe" havia sido danificada em uma tempestade. "Você quis dizer 'Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe? Há quanto tempo trabalha na família real?", perguntou Andrew, em tom debochado. O funcionário respondeu que trabalhava na casa há quase 20 anos. "E ainda não sabe o jeito certo de se referir à minha avó? Seu imbecil do caralh*. Saia da minha frente", respondeu o príncipe.
Xingamentos, bullying e "pedidos impossíveis" parecem fazer parte do tratamento dispensado aos funcionários por Andrew. Ele teria feito empregados chorarem com seus gritos, exigido a mudança de um funcionário porque "não gostava da verruga na cara dele" e a de outro, porque "ele estava usando uma gravata de náilon".
Ele dizia coisas como: 'Eu quero isso feito, e quero agora!'. 'Faça!' era o bordão dele. Ex-funcionário, em depoimento a Andrew Lownie
Uma ex-empregada diz que foi alertada para ficar longe de Andrew, em razão de seu comportamento inapropriado com as funcionárias. O Palácio de Buckingham teria ficado preocupado com a possibilidade de receber denúncias contra Andrew, especialmente após as denúncias de bullying contra Meghan Markle surgirem na imprensa.
Piadas vulgares e "pegadinhas" fazem parte do "modus operandi" de Andrew
Segundo várias fontes, Andrew é um homem "muito grosseiro", com apreço por piadas escatológicas. Uma ex-namorada do príncipe Edward, irmão caçula de Andrew, afirmou que, em uma viagem de carona, Andrew começou a fazer piadas sobre flatulências. "Você não acha que [peidos] fedem mais quando estamos no banho?", teria perguntado o príncipe.
"Pegadinhas" desagradáveis também parecem fazer parte do repertório do príncipe. Em dada ocasião, em um evento da sociedade, ele teria aberto todo o zíper de uma famosa apresentadora de televisão, sem o consentimento dela.
Outra fonte diz que, durante um jantar, o príncipe afundou o rosto de uma convidada em um patê. Andrew teria empurrado o rosto da mulher após perguntar maliciosamente: "Esse patê está fedido, não acha?". Ele também gosta de pedir para as pessoas fecharem os olhos, esticarem os braços e baterem palmas após colocar um tubo de mostarda entre as mãos das "vítimas", provocando um "banho" de molho.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.