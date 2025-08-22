'Para você, é senhor': as exigências e grosserias do 'rude' príncipe Andrew

O que o livro diz sobre a personalidade de Andrew

O príncipe seria "extremamente ligado a seu status" e frequentemente exige tratamento "real". Em um jogo de golfe, após uma boa jogada, Andrew ouviu de outro competidor: "Boa tacada." Ele respondeu imediatamente: "Para você, é 'boa tacada, senhor'". Ao entrar em salas sem ser reconhecido, Andrew teria o costume de pigarrear, dizer "Vamos tentar de novo", sair e voltar para garantir que todos levantassem e fizessem mesuras.

Em outra ocasião, Andrew questionou por que não poderiam mudar a rota de um trem só para atendê-lo. Após o cancelamento da viagem, ele precisaria esperar por cerca de uma hora na sala VIP da estação para pegar o próximo trem. Andrew se irritou: "Por que eles não podem arranjar outro trem? Aquele trem ali, por exemplo, por que não podem desviá-lo para Birmingham?"

Tudo gira em torno dos interesses dele. Outros membros da família real não agem assim. Há um narcisismo extremo ali. Andrew Lownie, em entrevista a Splash

O primeiro-ministro Boris Johnson se incomodou com exigências de Andrew quando era prefeito de Londres. Em uma reunião, o príncipe pediu "menos semáforos e menos sinais vermelhos" nas ruas, a demolição da Battersea Power Station, uma usina termelétrica que virou centro comercial, entre outras sugestões inusitadas.