'Nó': Laís Melo leva dilemas da mães contemporâneas à estreia em Gramado

"Nó", filme de estreia de Laís Melo no universo dos longa-metragens, se revelou uma das principais surpresas do 53° Festival de Cinema de Gramado.
Ainda sem sinopse, o filme aborda temas como a maternidade e infância. "Como toda mãe contemporânea, a protagonista sente culpa por trabalhar demais", explica a jornalista Flávia Guerra no videocast Plano Geral desta quarta-feira. "São muitos pratinhos para ela equilibrar, e essa mulher está exausta (...) E isso se materializa no corpo dela".
Em entrevista, a diretora comentou sobre como o filme "furou a bolha" ao ser escalado para o festival, apesar de ter um baixo orçamento. "Sempre vi o festival com um perfil de filmes com uma linha diferente, com maiores orçamentos e que dialogam um pouco mais com a narrativa comercial e com nomes e rostos mais conhecidos", avalia. "Estar aqui é uma satisfação muito grande".
Vitor Búrigo avalia a direção como "impecável" e "sutil". "Gramado começou muito bem", avalia. "Foi uma ousadia trazer esse filme e colocá-lo no fim de semana da abertura da mostra competitiva".
Além da analise de "Nó", o Plano Geral abordou outros destaques do festival. Confira:
Gero Camilo renasce com 'Papagaios'
Após estrelar filmes como "Bicho de Sete Cabeças" e "Carandiru", Gero Camilo renasce com "Papagaios", longa de Douglas Soares.
Ainda sem data de estreia oficial, o filme foi exibido no Festival de Gramado no último domingo. A produção é um suspense que acompanha Tunico, um "papagaio de pirata" famoso no Rio de Janeiro, e Beto, um jovem misterioso que se torna seu aprendiz, na busca incessante por fama.
Em entrevista ao Plano Geral, Gero Camilo lembra que "estranhou" a construção da trama quando leu o roteiro pela primeira vez —mas gostou do desafio de "se desconstruir esteticamente" em frente à câmera. "Senti um estranhamento logo que vi o roteiro", diz o ator. "Mas fomos firmes na ideia da estranheza".
Em conversa com a imprensa, Gero chegou a dizer que estava desiludido com o cinema brasileiro e que este seria seu último filme. "Ele disse que cansou de ver histórias de nordestinos sendo contadas por sudestinos", explica o jornalista Vitor Búrigo. "Mas quando [ele] conversou com o diretor no set e viu seu olhar de sonhador, não o quis decepcionar. E ele [Gero] renasceu; disse que nunca foi tão feliz em um set".
Rodrigo Santoro é homenageado em Gramado
Prestes a estrear em "O Último Azul" (Gabriel Mascaro), Rodrigo Santoro recebeu uma nova homenagem no último sábado em Gramado.
Em entrevista ao Plano Geral, o ator diz que se emocionou ao receber o Kikito de Cristal, troféu que reconhece seu talento e contribuição ao cinema. "Ainda estou elaborando o que aconteceu. Nem dormi direito", conta. "Foi muito bonito este reconhecimento pela trajetória internacional. Eu nunca tinha recebido esse reconhecimento no Brasil, só fora dele (...) Foi um mergulho na minha trajetória e fiquei emocionado".
Rodrigo, que completa 50 anos hoje, diz que pretende investir ainda mais em produções nacionais e avaliou sua carreira fora do país, que abrange filmes como "300" e "Ben-Hur". "É uma honra e uma grande alegria ver o Brasil sendo reconhecido pela sua arte", diz. "Tenho muito orgulho de fazer parte disso".
Fui fazendo minha estrada, nunca separei minha carreira do Brasil e de fora dele. As oportunidades foram surgindo em ambientes e idiomas diferentes, mas nunca deixei de ser brasileiro (...) Carrego comigo meu DNA, quem eu sou Rodrigo Santoro
Desde novo, o ator decidiu que não deixaria o Brasil e, até hoje, ressalta a "liberdade" que é poder atuar em seu próprio idioma. "Sempre trabalhei à base de visto. Minha base sempre foi o Brasil, apesar de eu ter passado muito tempo fora", diz. "Sempre achei fundamental não me perder; não queria perder as partes que me fazem ser quem eu sou. Para mim, é pé no chão."
O artista ainda destacou seu trabalho em "O Último Azul", filme que estreia na próxima semana e já está na mira dos festivais internacionais. O cinema independente é onde eu comecei e para onde eu sempre retorno. Minha lógica está nisso: em grandes histórias, independente do orçamento. E este é o caso de 'O Último Azul'", diz.
