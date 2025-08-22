Faro abre jogo sobre contrato com Globo e revela desejo: 'Algo com meu DNA'

O apresentador ainda contou como foi o convite para o Dança dos Famosos 2025 e detalhou o que planeja poder fazer na televisão daqui para frente.

Eu estava de férias em casa e o Luciano me chamou para estar aqui. Estou me divertindo. Falei que daqui pra frente eu quero fazer coisas em que eu realmente possa me divertir e mostrar o meu DNA — com minha maneira de ser, dar risada e brincar. E eu estou podendo fazer isso aqui, além de dançar, que é uma coisa que, pô, vocês já sabem que eu adoro dançar.

Então, cara, estou deixando rolar. Se vier uma coisa que brilhe o olho, que tenha o meu DNA, que eu possa ter essa vibe que a gente tá tendo aqui no dança, vambora. Rodrigo Faro, apresentador

'Cropped furadinho e mamilo urbano', diz Rodrigo Faro sobre figurino

Rodrigo Faro afirmou que sua participação no Dança dos Famosos tem sido marcada pelo bom humor e figurinos ousados. O apresentador promete surpresas, como o uso de um cropped furadinho, e reforça seu jeito despojado no palco.