Faro abre jogo sobre contrato com Globo e revela desejo: 'Algo com meu DNA'

Em entrevista exclusiva para Chico Barney, Rodrigo Faro comentou rumores sobre um possível contrato com a Globo após o Dança dos Famosos.
O apresentador afirmou que, apesar das conversas, não há definição oficial sobre novos projetos, mas revelou um desejo: ter algo com a personalidade dele. A entrevista rolou no Central Splash de hoje, no Canal UOL.
Cara, eu fiquei muito feliz das pessoas estarem falando desse comentário, mas o fato é que, até agora, não tem nada. Eu estou no Dança dos Famosos até o final do ano, sim, e claro que existem projetos e algumas conversas e tal, mas nada batido o martelo.Rodrigo Faro, apresentador
O apresentador ainda contou como foi o convite para o Dança dos Famosos 2025 e detalhou o que planeja poder fazer na televisão daqui para frente.
Eu estava de férias em casa e o Luciano me chamou para estar aqui. Estou me divertindo. Falei que daqui pra frente eu quero fazer coisas em que eu realmente possa me divertir e mostrar o meu DNA — com minha maneira de ser, dar risada e brincar. E eu estou podendo fazer isso aqui, além de dançar, que é uma coisa que, pô, vocês já sabem que eu adoro dançar.
Então, cara, estou deixando rolar. Se vier uma coisa que brilhe o olho, que tenha o meu DNA, que eu possa ter essa vibe que a gente tá tendo aqui no dança, vambora.Rodrigo Faro, apresentador
'Cropped furadinho e mamilo urbano', diz Rodrigo Faro sobre figurino
Rodrigo Faro afirmou que sua participação no Dança dos Famosos tem sido marcada pelo bom humor e figurinos ousados. O apresentador promete surpresas, como o uso de um cropped furadinho, e reforça seu jeito despojado no palco.
O próximo é o seguinte — um pequeno spoiler. Nessa próxima dança, por culpa do Luciano Huck, me colocaram de cropped - um cropped furadinho ainda. Sabe aquela tipo meia arrastão? Vai ser uma loucura. O tema dessa semana é mamilo urbano, que é dança urbana — então é um mamilo urbano para o Brasil.
Eu não sei onde nós vamos parar, né? Eu acho que o final vai ser só um fiapo, e eu dançando de Adão, porque cada semana vai piorando. Mas o culpado é que o Luciano... Como quem tem limite é município, a gente vai embora. Eu já não tenho limite, aí vambora. Vambora.Rodrigo Faro, apresentador
LIVES DE SPLASH
- Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.
Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.