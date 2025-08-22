Chico: Ana Maria fora do script foi o melhor momento do Chef de Alto Nível

A espontaneidade de Ana Maria Braga ao revelar antes da hora o vencedor do reality "Chef de Alto Nível" foi o ponto alto da atração da Globo, elogiou Chico Barney no Central Splash de hoje, no Canal UOL.
Chico afirmou que a força da televisão brasileira está justamente nesses episódios de improviso e leve caos, que aproximam o público e geram grande repercussão nas redes. Para ele, o episódio exibido ao vivo ganhou destaque por mostrar uma faceta autêntica de Ana Maria.
Acho que a Globo investiu no programa e esse foi o melhor momento dele. A TV brasileira não é conhecida por ser tudo certinho. A gente gosta de balbúrdia e se conecta com isso! Fiquei encantado por esse momento da Ana Maria Braga, que é algo fora do script e que só o ao vivo permite.
Se fosse gravado, teriam cortado. Olha a repercussão disso. Foi mais engraçada a reação dela percebendo do que ter mostrado alguma coisa. Já estava na hora de mostrar e não tem problema nenhum.Chico Barney
Bárbara Saryne destacou o tom leve do episódio e a presença de Ana Maria Braga. "Foi divertido. Acabou que fez com que o programa repercutisse e trouxe esse ar de Ana Maria Braga comandando o programa."
Chico Barney sugeriu mudanças para a próxima temporada do reality. "Se eu pudesse mudar alguma coisa do Chef de Alto Nível, que até foi um programa legal e terá segunda temporada, eu faria absolutamente ao vivo no ano que vem. Esses formatos e realities tinham que ter alguma coisa em todo o episódio."
O colunista ainda brincou. "Reality de culinária pra mim sempre foi um pouco difícil porque eu não tenho como provar, né? Até por isso que eu prefiro reality show musical. Mas acho que foi legal e que eles deviam sempre ter plateia pra provar também."
LIVES DE SPLASH
- Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.
Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.