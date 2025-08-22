Chico: Ana Maria fora do script foi o melhor momento do Chef de Alto Nível

A espontaneidade de Ana Maria Braga ao revelar antes da hora o vencedor do reality "Chef de Alto Nível" foi o ponto alto da atração da Globo, elogiou Chico Barney no Central Splash de hoje, no Canal UOL.

Chico afirmou que a força da televisão brasileira está justamente nesses episódios de improviso e leve caos, que aproximam o público e geram grande repercussão nas redes. Para ele, o episódio exibido ao vivo ganhou destaque por mostrar uma faceta autêntica de Ana Maria.