Reviravolta em 'Vale Tudo': a união inédita de Mário Sérgio e Marco Aurélio

Diante da situação, ele tenta negociar e propõe dividir os lucros igualmente. Porém, o clima entre os dois se torna ainda mais tenso.

Logo depois, Marco Aurélio procura Mário Sérgio e sugere um plano para difamar Odete. O funcionário, ressentido após o fim de seu caso com a milionária, aceita participar da armadilha.

A partir daí, a dupla passa a conspirar contra a poderosa. As informações são do jornal O Globo.

