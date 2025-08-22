Reviravolta em 'Vale Tudo': a união inédita de Mário Sérgio e Marco Aurélio

Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Mário Sérgio (Thomás Aquino) vão se unir para se vingar de Odete (Debora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo). Entenda.
O que vai acontecer
Afonso (Humberto Carrão) entrega a Odete um relatório que revela desvio de verbas na TCA. A executiva não pensa duas vezes e acusa Marco Aurélio de roubo.
Diante da situação, ele tenta negociar e propõe dividir os lucros igualmente. Porém, o clima entre os dois se torna ainda mais tenso.
Logo depois, Marco Aurélio procura Mário Sérgio e sugere um plano para difamar Odete. O funcionário, ressentido após o fim de seu caso com a milionária, aceita participar da armadilha.
A partir daí, a dupla passa a conspirar contra a poderosa. As informações são do jornal O Globo.
