Humilhada e abandonada: Maria de Fátima flagra César e Odete em 'Vale Tudo'

"Vale Tudo" prepara mais um flagra: Maria de Fátima (Bella Campos) vai encontrar César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Débora Bloch) juntos.
O que vai acontecer
Grávida e abandonada por Afonso (Humberto Carrão) e por César (Cauã Reymond), Fátima tenta buscar apoio com Poliana (Matheus Nachtergaele). Durante a conversa com o amigo de Raquel (Taís Araujo), a jovem fica sabendo que César foi visto com Odete, o que levanta suspeitas sobre a relação entre eles.
Chocada com essa informação, Fátima decide investigar e vai até o hotel em que a executiva está hospedada. No local, se depara com ex-amante e Odete juntos. Cenas estão previstas para irem ao ar na segunda.
Incrédula, a jovem confronta César, que se mostra confuso, mas acaba admitindo que está feliz em sua nova relação. Odete que, até então, não sabia do relacionamento deles, intervém, dizendo que Fátima já perdeu Afonso e agora perdeu César também.
Sentindo-se humilhada, a moça sai do hotel atordoada. Mais tarde, ela tenta conversar com César novamente, mas ele reafirma que a relação acabou.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.