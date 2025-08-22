Humilhada e abandonada: Maria de Fátima flagra César e Odete em 'Vale Tudo'

"Vale Tudo" prepara mais um flagra: Maria de Fátima (Bella Campos) vai encontrar César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Débora Bloch) juntos.

O que vai acontecer

Grávida e abandonada por Afonso (Humberto Carrão) e por César (Cauã Reymond), Fátima tenta buscar apoio com Poliana (Matheus Nachtergaele). Durante a conversa com o amigo de Raquel (Taís Araujo), a jovem fica sabendo que César foi visto com Odete, o que levanta suspeitas sobre a relação entre eles.

Chocada com essa informação, Fátima decide investigar e vai até o hotel em que a executiva está hospedada. No local, se depara com ex-amante e Odete juntos. Cenas estão previstas para irem ao ar na segunda.