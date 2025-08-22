Giulia Costa diz que desenvolveu bulimia após ter relacionamento tóxico

Giulia Costa, 25, disse que desenvolveu bulimia no início da juventude, apos um relacionamento tóxico.

O que aconteceu

A apresentadora contou que a situação ficou mais grave quando ela estava em um relacionamento abusivo. "Ele [o ex-namorado] comprava tudo o que eu gostava e dizia para eu comer bastante, porque assim engordaria e ninguém mais ia querer ficar comigo. Achava que era normal ficar tomando laxante diariamente", disse em entrevista à Mina.

A atriz disse que precisou de ajuda profissional para lidar com os transtornos alimentares. "Eu não entendia que aquilo era bulimia. Minha mãe [Flávia Alessandra] começou a suspeitar quando tive princípios de desmaio, mas ela achou que era anemia, algo relacionado a Síndrome dos Ovários Policísticos. Foi conversando com meu psiquiatra que entendi que tomar laxante daquele jeito não era bom. Ali, descobri que minha relação com a comida era a raiz da ansiedade e da insegurança que eu sentia."