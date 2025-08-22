Filho de Luciana Gimenez é atacado na internet e apresentadora reage

A apresentadora Luciana Gimenez, 55, não deixou passar em branco e rebateu um comentário crítico dirigido ao filho, Lucas Jagger, 26, nas redes sociais. O jovem havia compartilhado uma série de fotos de sua viagem a Portugal com o pai, o icônico vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, 82.

O que aconteceu

Lucas recebeu um comentário desagradável no Instagram: "Pode ser famoso, filho de quem é, mas que é um menino estranho, é", disse uma usuária nos comentários da postagem.

Luciana Gimenez respondeu sem hesitar, defendendo o filho e confrontando a autora da crítica: "Querida, coloca a foto dos seus parentes? Vai chamar os seus de estranhos? Mal-educada", escreveu Luciana, demonstrando indignação com o ataque gratuito.