Filho de Luciana Gimenez é atacado na internet e apresentadora reage

A apresentadora Luciana Gimenez, 55, não deixou passar em branco e rebateu um comentário crítico dirigido ao filho, Lucas Jagger, 26, nas redes sociais. O jovem havia compartilhado uma série de fotos de sua viagem a Portugal com o pai, o icônico vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, 82.
O que aconteceu
Lucas recebeu um comentário desagradável no Instagram: "Pode ser famoso, filho de quem é, mas que é um menino estranho, é", disse uma usuária nos comentários da postagem.
Luciana Gimenez respondeu sem hesitar, defendendo o filho e confrontando a autora da crítica: "Querida, coloca a foto dos seus parentes? Vai chamar os seus de estranhos? Mal-educada", escreveu Luciana, demonstrando indignação com o ataque gratuito.
A reação da mãe recebeu apoio imediato de seguidores, que repudiaram a fala da internauta. Entre os comentários, uma pessoa destacou: "Tem gente sem noção demais e sem espelho em casa! Olha a cara da fubanga que fala dos outros". Outra seguidora elogiou Lucas, escrevendo: "Eu acho ele tão lindo e parece tão doce e educado".
Além de se posicionar contra a crítica, Luciana fez questão de reforçar o carinho pelo filho e pelo companheiro de viagem, Mick Jagger. Ela comentou na publicação: "Lindos".
Lucas, nascido nos Estados Unidos, é fruto do relacionamento da apresentadora com o roqueiro. Luciana também é mãe de Lorenzo Gabriel, 14, de seu relacionamento com o empresário Marcelo de Carvalho, 64.
