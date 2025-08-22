SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Felca diz que repercussão de vídeo sobre adultização 'salvou vidas'

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Felca em entrevista no Fantástico
Felca em entrevista no Fantástico Imagem: Reprodução/Globoplay

Felipe Bressanim, 27, o Felca, comentou a repercussão do vídeo "adultização", publicado por ele há duas semanas no YouTube. O vídeo alcançou mais de 50 milhões de visualizações, pautou a imprensa e a agenda política.

O que aconteceu

Felca elencou as mudanças que aconteceram após o vídeo: como punição a criminosos e maior conscientização da sociedade. "As instituições que cuidam de crianças informaram que as doações aumentaram mais de 2600%, criminosos foram punidos, uma conscientização a nível nacional foi feita e a palavra adultização passou a ser de conhecimento comum", escreveu nos Stories do Instagram.

Além disso, muitas pessoas vieram falar comigo dizendo que estão buscando terapia pela primeira vez na vida. Felca

Ele ressaltou como o apoio de quem compartilhou o vídeo foi fundamental para as mudanças. "Foram vocês que fizeram isso tudo acontecer: cada um que compartilhou, apoiou, denunciou, conscientizou, obrigado. Você salvou vidas, no longo prazo (sic) não teremos noção de quantas pessoas deixarão de ser vítimas".

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.