Felca diz que repercussão de vídeo sobre adultização 'salvou vidas'

Felipe Bressanim, 27, o Felca, comentou a repercussão do vídeo "adultização", publicado por ele há duas semanas no YouTube. O vídeo alcançou mais de 50 milhões de visualizações, pautou a imprensa e a agenda política.

O que aconteceu

Felca elencou as mudanças que aconteceram após o vídeo: como punição a criminosos e maior conscientização da sociedade. "As instituições que cuidam de crianças informaram que as doações aumentaram mais de 2600%, criminosos foram punidos, uma conscientização a nível nacional foi feita e a palavra adultização passou a ser de conhecimento comum", escreveu nos Stories do Instagram.