Dona de Mim

Duas mulheres vêm à tona para movimentar a vida de Jaques em 'Dona de Mim'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Marcello Novaes é Jaques em 'Dona de Mim'
Marcello Novaes é Jaques em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Instagram e Globo

Envolvimento de Jaques com duas mulheres vem à tona no capítulo desta sexta-feira (22) de "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jaques. A menina já percebeu que a mãe tem algum envolvimento emocional com o vilão, sem saber do relacionamento dos dois no passado.

Em cenas seguintes, Jaques sonha com Olívia. O antagonista também se envolveu com Olívia, a esposa falecida de Abel, enquanto ela ainda estava casada com seu irmão.

Em breve, Jaques deve descobrir que é pai de Ayla e Davi. Ele encontra exames de Abel constatando que o empresário era estéril e, por seus cálculos, os dois filhos biológicos de Olívia podem ser seus.

Olívia (Andrezza Abreu) e Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim'
Olívia (Andrezza Abreu) e Abel (Tony Ramos) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Instagram e Globo

Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel. Aliada da babá, Sofia arma para Jaques e, mais tarde, incentiva Samuel a pedir Leo em namoro.

Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jaques na fábrica. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz.

Com a ajuda de Filipa, Leo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. No fim do capítulo, Rosa confunde Jaques com Josef.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

