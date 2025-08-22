Duas mulheres vêm à tona para movimentar a vida de Jaques em 'Dona de Mim'

Envolvimento de Jaques com duas mulheres vem à tona no capítulo desta sexta-feira (22) de "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Nina questiona Filipa sobre seus sentimentos por Jaques. A menina já percebeu que a mãe tem algum envolvimento emocional com o vilão, sem saber do relacionamento dos dois no passado.
Em cenas seguintes, Jaques sonha com Olívia. O antagonista também se envolveu com Olívia, a esposa falecida de Abel, enquanto ela ainda estava casada com seu irmão.
Em breve, Jaques deve descobrir que é pai de Ayla e Davi. Ele encontra exames de Abel constatando que o empresário era estéril e, por seus cálculos, os dois filhos biológicos de Olívia podem ser seus.
Leo enfrenta Jaques, apoiada por Samuel. Aliada da babá, Sofia arma para Jaques e, mais tarde, incentiva Samuel a pedir Leo em namoro.
Samuel comenta com Rosa as atitudes de Jaques na fábrica. Danilo alerta Jaques sobre a movimentação das funcionárias da Boaz.
Com a ajuda de Filipa, Leo, Sofia e Denise, Rosa organiza um baile igual ao de sua juventude. No fim do capítulo, Rosa confunde Jaques com Josef.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
