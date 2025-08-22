De bancária a estrela do OnlyFans: quem são candidatas a Miss Bumbum 2025?

O concurso Miss Bumbum 2025 divulgou o nome das primeiras concorrentes ao título de bumbum mais bonito do Brasil.
Quem disputa o Miss Bumbum 2025
Kerolay Chaves é a mais conhecida entre as concorrentes. A mineira de 23 anos faz sucesso vendendo fotos e vídeos em plataformas de conteúdo adulto. Há dois anos, influencer declarou ser "a última virgem" do OnlyFans durante entrevista a Splash. Ela também confirmou que utilizava o sangue do seu fluxo menstrual como máscara facial.
Candidatas ao Miss Bumbum 2025 tiveram diferentes profissões. Carol Gomez, representante do Espírito Santo, já trabalhou como gerente de um banco. A DJ Sulh Brissom, representante do Rio Grande do Norte, trabalhou como diarista. Marina Orlanda, que defende Rondônia no concurso, é empresária e responsável por uma clínica estética. Ray Santos, que representa Pernambuco, é podóloga.
O concurso deste ano não conta com primeira fase. Ou seja, todas as candidatas da lista disputarão a final. O evento será realizado no dia 11 de setembro, no Open Bar Club, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista.
Novas participantes ainda serão anunciadas pela organização. Pela primeira vez, cada participante representará não apenas um estado, mas também uma torcida de time de futebol.
Confira a lista de candidatas:
Andressa Mancini — Miss Bumbum Sergipe — Ceará
Julia Santos — Miss Bumbum São Paulo — São Paulo Futebol Clube
Sanura — Miss Bumbum Acre — Fluminense
Luna Chaves — Miss Bumbum Amazonas — Botafogo
Sônia Maria — Miss Bumbum Ceará — Fortaleza
Thalyta Mel — Miss Bumbum Piauí — Atlético Mineiro
Mell Mello — Miss Bumbum Amapá — Palmeiras
Karolina Soares — Miss Bumbum Goiás — Santos
Paula Fiuza — Miss Bumbum Tocantins — Bragantino
Mah Correa — Miss Bumbum Rio Grande do Sul — Internacional
Kerolay Chaves — Miss Bumbum Rio de Janeiro — Flamengo
Dj Sulh Brissom — Miss Bumbum Rio Grande do Norte — Vasco da Gama
Mikaelly — Miss Bumbum Distrito Federal — Goiás
Marina Orlanda — Miss Bumbum Rondônia — Mirassol
Ray Santos — Miss Bumbum Pernambuco — América Mineiro
Iza Zanka — Miss Bumbum Mato Grosso — Grêmio
Gessy Santana — Miss Bumbum Bahia — Bahia
Luma Voss — Miss Bumbum Paraná — Athletico
Ka Carvalho — Miss Bumbum Roraima — Volta Redonda
Carol Gomez — Miss Bumbum Espírito Santo — Cruzeiro
Mirian Assis — Miss Bumbum Maranhão — Athletic
Gabriela Menegazi — Miss Bumbum Minas Gerais — Vila Nova
Cacau Gucci — Miss Bumbum Santa Catarina — Corinthians
Isa Viajante — Miss Bumbum Mato Grosso do Sul — Atlético Goianiense
Cris Souza — Miss Bumbum Paraíba — Criciúma
Lay Rocha — Miss Bumbum Pará — Vitória
