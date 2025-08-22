De bancária a estrela do OnlyFans: quem são candidatas a Miss Bumbum 2025?

Candidatas ao Miss Bumbum 2025 tiveram diferentes profissões. Carol Gomez, representante do Espírito Santo, já trabalhou como gerente de um banco. A DJ Sulh Brissom, representante do Rio Grande do Norte, trabalhou como diarista. Marina Orlanda, que defende Rondônia no concurso, é empresária e responsável por uma clínica estética. Ray Santos, que representa Pernambuco, é podóloga.

O concurso deste ano não conta com primeira fase. Ou seja, todas as candidatas da lista disputarão a final. O evento será realizado no dia 11 de setembro, no Open Bar Club, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista.

Novas participantes ainda serão anunciadas pela organização. Pela primeira vez, cada participante representará não apenas um estado, mas também uma torcida de time de futebol.

Confira a lista de candidatas:

Andressa Mancini — Miss Bumbum Sergipe — Ceará