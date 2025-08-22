SplashUOL
De bancária a estrela do OnlyFans: quem são candidatas a Miss Bumbum 2025?

Weslley Neto
De Splash, em São Paulo
Kerolay Chaves é conhecida por vender conteúdo adulto Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

O concurso Miss Bumbum 2025 divulgou o nome das primeiras concorrentes ao título de bumbum mais bonito do Brasil.

Quem disputa o Miss Bumbum 2025

Kerolay Chaves é a mais conhecida entre as concorrentes. A mineira de 23 anos faz sucesso vendendo fotos e vídeos em plataformas de conteúdo adulto. Há dois anos, influencer declarou ser "a última virgem" do OnlyFans durante entrevista a Splash. Ela também confirmou que utilizava o sangue do seu fluxo menstrual como máscara facial.

Candidatas ao Miss Bumbum 2025 tiveram diferentes profissões. Carol Gomez, representante do Espírito Santo, já trabalhou como gerente de um banco. A DJ Sulh Brissom, representante do Rio Grande do Norte, trabalhou como diarista. Marina Orlanda, que defende Rondônia no concurso, é empresária e responsável por uma clínica estética. Ray Santos, que representa Pernambuco, é podóloga.

O concurso deste ano não conta com primeira fase. Ou seja, todas as candidatas da lista disputarão a final. O evento será realizado no dia 11 de setembro, no Open Bar Club, em Pinheiros, zona oeste da capital paulista.

Novas participantes ainda serão anunciadas pela organização. Pela primeira vez, cada participante representará não apenas um estado, mas também uma torcida de time de futebol.

Confira a lista de candidatas:

Andressa Mancini — Miss Bumbum Sergipe — Ceará

Andressa Mancini
Andressa Mancini Imagem: Divulgação/Miss Bumbum
Julia Santos — Miss Bumbum São Paulo — São Paulo Futebol Clube

Julia Santos
Julia Santos Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Sanura — Miss Bumbum Acre — Fluminense

Sanura
Sanura Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Luna Chaves — Miss Bumbum Amazonas — Botafogo

Luna Chaves
Luna Chaves Imagem: Divulgação/Miss Bumbum
Sônia Maria — Miss Bumbum Ceará — Fortaleza

Sônia Maria
Sônia Maria Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Thalyta Mel — Miss Bumbum Piauí — Atlético Mineiro

Thalyta Mel
Thalyta Mel Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Mell Mello — Miss Bumbum Amapá — Palmeiras

Mell Mello
Mell Mello Imagem: Divulgação/Miss Bumbum
Karolina Soares — Miss Bumbum Goiás — Santos

Karolina Soares
Karolina Soares Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Paula Fiuza — Miss Bumbum Tocantins — Bragantino

Paula Fiuza
Paula Fiuza Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Mah Correa — Miss Bumbum Rio Grande do Sul — Internacional

Mah Correa
Mah Correa Imagem: Divulgação/Miss Bumbum
Kerolay Chaves — Miss Bumbum Rio de Janeiro — Flamengo

Kerolay Chaves
Kerolay Chaves Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Dj Sulh Brissom — Miss Bumbum Rio Grande do Norte — Vasco da Gama

Dj Sulh Brissom
Dj Sulh Brissom Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Mikaelly — Miss Bumbum Distrito Federal — Goiás

Mikaelly
Mikaelly Imagem: Divulgação/Miss Bumbum
Marina Orlanda — Miss Bumbum Rondônia — Mirassol

Marina Orlanda
Marina Orlanda Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Ray Santos — Miss Bumbum Pernambuco — América Mineiro

Ray Santos
Ray Santos Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Iza Zanka — Miss Bumbum Mato Grosso — Grêmio

Iza Zanka
Iza Zanka Imagem: Divulgação/Miss Bumbum
Gessy Santana — Miss Bumbum Bahia — Bahia

Gessy Santana
Gessy Santana Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Luma Voss — Miss Bumbum Paraná — Athletico

Luma Voss
Luma Voss Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Ka Carvalho — Miss Bumbum Roraima — Volta Redonda

Ka Carvalho
Ka Carvalho Imagem: Divulgação/Miss Bumbum
Carol Gomez — Miss Bumbum Espírito Santo — Cruzeiro

Carol Gomez
Carol Gomez Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Mirian Assis — Miss Bumbum Maranhão — Athletic

Mirian Assis
Mirian Assis Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Gabriela Menegazi — Miss Bumbum Minas Gerais — Vila Nova

Gabriela Menegazi
Gabriela Menegazi Imagem: Divulgação/Miss Bumbum
Cacau Gucci — Miss Bumbum Santa Catarina — Corinthians

Cacau Gucci
Cacau Gucci Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Isa Viajante — Miss Bumbum Mato Grosso do Sul — Atlético Goianiense

Isa Viajante
Isa Viajante Imagem: Divulgação/Miss Bumbum

Cris Souza — Miss Bumbum Paraíba — Criciúma

Cris Souza
Cris Souza Imagem: Divulgação/Miss Bumbum
Lay Rocha — Miss Bumbum Pará — Vitória

