Ex-bailarina expõe ataques após surgir com caçula de Faustão: 'Humilhada'

Graças a Deus nada me abala, porque tenho Deus e minha consciência muito tranquila. Eu sei que essa notícia foi prato cheio pra muita gente.

Rodrigo disse que o suposto romance ainda é "secreto". "Só quem sabe, quem sabe. Ainda estamos vendo isso aí. [...] É uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus, não tem como mentir, é só olhar que você já percebe. É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai. Mistério", afirmou, em entrevista à revista Quem.

Em nota a Splash, a assessoria de imprensa de Faustão disse que "não comenta a vida amorosa da família".

Quem é Daia de Paula?

Daia de Paula é ex-assistente de palco e ex-bailarina de Faustão. Ela passou a integrar o balé do Faustão em 2016 e permaneceu no posto até 2019, quando foi promovida a "repórter da galera". Depois, se tornou assistente de palco, função que manteve mesmo depois que o apresentador deixou a Globo e foi para a Band.

A ex-bailarina já foi namorada do ator Caio Castro. Os dois começaram a se envolver em 2022 e terminaram o romance no início de 2024.