Ex-bailarina expõe ataques após surgir com caçula de Faustão: 'Humilhada'

Daia de Paula, 36, afirmou que está recebendo vários ataques após surgir ao lado de Rodrigo Silva, 17, caçula de Faustão.
Eu nunca fui tão ameaçada, xingada, humilhada por vocês aqui na internet. Que loucura, como as pessoas gostam de julgar a gente.
O que aconteceu
A ex-assistente de palco de Faustão debochou dos ataques. "Daqui a pouco eu posso estar sendo presa. O Felca pode estar batendo na minha casa", disse, fazendo referência ao vídeo em que o influenciador denuncia a "adultização" de crianças na internet.
Graças a Deus nada me abala, porque tenho Deus e minha consciência muito tranquila. Eu sei que essa notícia foi prato cheio pra muita gente.
Rodrigo disse que o suposto romance ainda é "secreto". "Só quem sabe, quem sabe. Ainda estamos vendo isso aí. [...] É uma mulher maravilhosa, pelo amor de Deus, não tem como mentir, é só olhar que você já percebe. É secreto ainda, não é público ainda, uma hora sai. Mistério", afirmou, em entrevista à revista Quem.
Em nota a Splash, a assessoria de imprensa de Faustão disse que "não comenta a vida amorosa da família".
Quem é Daia de Paula?
Daia de Paula é ex-assistente de palco e ex-bailarina de Faustão. Ela passou a integrar o balé do Faustão em 2016 e permaneceu no posto até 2019, quando foi promovida a "repórter da galera". Depois, se tornou assistente de palco, função que manteve mesmo depois que o apresentador deixou a Globo e foi para a Band.
A ex-bailarina já foi namorada do ator Caio Castro. Os dois começaram a se envolver em 2022 e terminaram o romance no início de 2024.
