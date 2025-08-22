Como Talitha Morete volta às origens ao comandar 'É de Casa' em Barretos

O "É de Casa" de amanhã será transmitido da 70ª Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Pela primeira vez no evento, Talitha Morete assume o comando do programa matinal da Globo diretamente da festa.

Resgatando raízes

Natural de Campinas, a jornalista contou Splash que cresceu próxima ao universo sertanejo e que a ida a Barretos traz lembranças da infância, quando começou a montar a cavalo aos três anos. Ela prepara reportagens sobre os bastidores do evento, incluindo a rotina dos acampamentos e a cultura do rodeio.