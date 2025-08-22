Como Talitha Morete volta às origens ao comandar 'É de Casa' em Barretos

O "É de Casa" de amanhã será transmitido da 70ª Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Pela primeira vez no evento, Talitha Morete assume o comando do programa matinal da Globo diretamente da festa.
Resgatando raízes
Natural de Campinas, a jornalista contou Splash que cresceu próxima ao universo sertanejo e que a ida a Barretos traz lembranças da infância, quando começou a montar a cavalo aos três anos. Ela prepara reportagens sobre os bastidores do evento, incluindo a rotina dos acampamentos e a cultura do rodeio.
Sou de Campinas, mas cresci com o universo sertanejo muito presente. Desde pequena, frequentava as festas do peão da região. E é uma memória afetiva muito viva em mim, pois comecei a montar a cavalo com três anos e desde então, sempre adorei cavalos. Então, além de realizar um sonho de conhecer a festa, será uma viagem às minhas origens.
Talitha chegou à cidade nesta quinta-feira e garante estar com a playlist em dia. "Sei como funciona um rodeio, ia ao de Jaguariúna, por exemplo, mas é o 70º ano da Festa de Barretos, o maior evento do tipo", comenta a jornalista.
Ela vai conduzir uma reportagem sobre a cultura do acampamento. "Vou para os campings para ver essa rotina, mostrar para o público como é estar nesse ambiente, o comportamento daquelas famílias que participam e sentem um pertencimento no evento", explica.
O programa também mostrará itens de moda sertaneja e pratos típicos do evento. A edição vai ao ar logo após Pequenas Empresas & Grandes Negócios.
