Certeira: fofoca de Raquel faz Fátima ir ao inferno e voltar em 'Vale Tudo'

Mais tarde, Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete. Inconformada, a influencer confronta o ex-namorado / ex-amante no quarto de hotel com a ricaça.

Fátima (Bella Campos), Odete (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Gabriel Vaguel/Globo

Ainda neste capítulo, Raquel se dá conta de que, além de perder a Paladar, ficará com dívidas. Ela e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento do restaurante. Ivan, por sua vez, se sente culpado pelo que aconteceu com a empresa da namorada.

Também neste sábado, Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas. Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.