Certeira: fofoca de Raquel faz Fátima ir ao inferno e voltar em 'Vale Tudo'

Amanhã, sábado (23), Raquel vai flagrar César em situação curiosa e contar tudo a Poliana em "Vale Tudo". Isso basta para acabar com o dia de Fátima.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Raquel vai flagrar César dirigindo o carro de Odete e estranhar a situação. A mãe de Maria de Fátima não perde tempo e conta tudo a Poliana.
Mais tarde, Fátima fica sabendo por Poliana que Raquel viu César com Odete. Inconformada, a influencer confronta o ex-namorado / ex-amante no quarto de hotel com a ricaça.
Ainda neste capítulo, Raquel se dá conta de que, além de perder a Paladar, ficará com dívidas. Ela e Poliana avisam aos funcionários sobre o fechamento do restaurante. Ivan, por sua vez, se sente culpado pelo que aconteceu com a empresa da namorada.
Também neste sábado, Marco Aurélio comenta com Leila que a situação confusa em que se encontra a família Roitman favorece as realizações de suas transações ilícitas. Cecília e Laís se surpreendem com a chegada de vários equipamentos alugados por Marco Aurélio para a festa de aniversário de Sarita.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.