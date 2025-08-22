Cena de estupro de 'O Brutalista' foi 'difícil de entender', diz Guy Pearce

"Ele está andando na linha tênue, porque é uma espécie de homem ridículo. Ele mesmo está fazendo um pouco de atuação - age como se fosse confiante, poderoso e bem-sucedido. E ele é, até certo ponto. Mas por baixo há uma série de inseguranças e sentimentos negativos, amargos, inveja. Foi ótimo trabalhar com isso."

Essa ambiguidade, para Pearce, era fundamental. "Há muita coisa que você sente sobre ele, variando de simpatia até repulsa. Ele é complexo, como todos nós somos. Foi muito importante sentir que haverá momentos em que o público será realmente repelido por ele e outros em que precisamos que digam: 'Acho que posso simpatizar com esse homem'."

Adrien Brody e Felicity Jones em cena de 'O Brutalista' Imagem: Divulgação

Um épico para ser absorvido

Sobre o formato extenso do filme, que inclui um intervalo, o ator saiu em sua defesa. Para ele, a duração é necessária para a imersão na grandiosa história. "Brady tem um estilo muito particular onde se demora nos personagens e suas reações. Ao se demorar por esse tempo, permite que você, como público, se acomode de uma maneira diferente."

E ele dá um conselho: "O intervalo permite que você absorva o que acabou de ver, assuma isso e depois passe para a próxima metade. Não pegue seu telefone durante o intervalo. Somente sente e deixe o filme penetrar — é algo realmente valioso."