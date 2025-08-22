Cena de estupro de 'O Brutalista' foi 'difícil de entender', diz Guy Pearce

Um dos filmes mais comentados da temporada de premiações de 2025, "O Brutalista", chega nesta sexta-feira (22) ao catálogo do Prime Video. A obra, que conquistou dez indicações ao Oscar e saiu com três estatuetas (Melhor Ator para Adrien Brody, Fotografia e Trilha Sonora), é um épico de três horas que mergulha em temas como imigração, o sonho americano e a ambição desmedida.
No centro de sua complexa trama está a atuação magistral do australiano Guy Pearce, 57, indicado a Melhor Ator Coadjuvante por interpretar Harrison Van Buren, um industrial rico e carismático que se impressiona com o trabalho do protagonista, László Tóth (Brody), um arquiteto judeu refugiado da Hungria.
Por trás da fachada de sucesso, no entanto, Van Buren esconde uma natureza obscura, que culmina em uma cena de violência sexual contra László - um dos momentos mais intensos e discutidos do longa.
Em entrevista exclusiva a Splash, Pearce revelou que compreender a motivação por trás daquele ato foi seu maior desafio. "A filmagem não foi tão difícil, mas foi difícil entender", confessou o ator.
Toda vez que eu tinha outra conversa telefônica com Brady [Corbet, o diretor], eu sempre meio que começava com isso. Eu estava: 'Só quero voltar para aquela cena de novo. Achamos que é isso? Achamos que é aquilo? É só sobre poder? É homossexualidade reprimida?' E foi um pouco de tudo isso.
A primeira leitura do roteiro, segundo ele, foi um choque. "Quando cheguei lá, lembro de ter que voltar e ver o texto de novo para ver se havia algum indício. Entendo que meu personagem, até certo ponto, se apaixonou por László."
Um Homem Ridículo e Complexo
Sobre a construção de Van Buren, Pearce elogiou o texto do diretor Brady Corbet, afirmando que o personagem "estava tão totalmente formado no roteiro" que seu trabalho foi facilitado. A chave, disse, foi encontrar a humanidade por trás da repulsa.
"Ele está andando na linha tênue, porque é uma espécie de homem ridículo. Ele mesmo está fazendo um pouco de atuação - age como se fosse confiante, poderoso e bem-sucedido. E ele é, até certo ponto. Mas por baixo há uma série de inseguranças e sentimentos negativos, amargos, inveja. Foi ótimo trabalhar com isso."
Essa ambiguidade, para Pearce, era fundamental. "Há muita coisa que você sente sobre ele, variando de simpatia até repulsa. Ele é complexo, como todos nós somos. Foi muito importante sentir que haverá momentos em que o público será realmente repelido por ele e outros em que precisamos que digam: 'Acho que posso simpatizar com esse homem'."
Um épico para ser absorvido
Sobre o formato extenso do filme, que inclui um intervalo, o ator saiu em sua defesa. Para ele, a duração é necessária para a imersão na grandiosa história. "Brady tem um estilo muito particular onde se demora nos personagens e suas reações. Ao se demorar por esse tempo, permite que você, como público, se acomode de uma maneira diferente."
E ele dá um conselho: "O intervalo permite que você absorva o que acabou de ver, assuma isso e depois passe para a próxima metade. Não pegue seu telefone durante o intervalo. Somente sente e deixe o filme penetrar — é algo realmente valioso."
Contraste de Realidades
A experiência de imigração retratada no filme ressoou de forma particular com Pearce, que relembrou sua relutância em vir para os EUA em 1994 para promover "Priscila, a Rainha do Deserto", longa no qual vive Adam Whiteley. "Minha mãe era cínica sobre o sonho americano. Muitos atores que conhecia diziam 'vou para Hollywood', e eu pensava: 'Por que ficar desempregado em Hollywood se posso ficar desempregado na Austrália?'", brincou. "Não escapei do Holocausto como Laszlo, portanto, meu caso foi diferente."
A lembrança daquela época o levou a uma visita ao Brasil, que marcou sua carreira. "Viemos ao Brasil divulgar 'Priscila' em 1994 - São Paulo, Rio e depois Búzios. Foi ótimo. Esse é um filme para se orgulhar", finaliza.
