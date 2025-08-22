Celso deixa 'Êta Mundo Melhor!'? Personagem se despede após bomba de Estela

Celso vai decidir ir embora no capítulo deste sábado (23) de "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Celso inventa uma desculpa para Candinho e pede demissão da fábrica. Na verdade, ele quer se afastar de Estela e Anabela após descobrir o segredo da amada. No fim do capítulo, Celso anuncia a Candinho que voltará para o interior.
Ainda neste dia, Dita garante a Cunegundes que não reatará com Quincas. Candinho e Asdrúbal acalmam as pessoas revoltadas na frente da fábrica. Cunegundes descobre que Dita está apaixonada por Candinho.
Zulma finge para Estela que não sabe quem orientou Simbá a se passar por Samir. Zé dos Porcos deduz que uma porca comeu as esmeraldas perdidas.
Candinho convida Dita para sair. Tamires pressiona o Comendador. Simbá pede desculpas a Candinho e garante que não sabe nada sobre seu filho. Ernesto afirma a Zulma que os dois serão sócios.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
