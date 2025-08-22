Cariúcha e João Augusto, filho de Gugu, são flagrados aos beijos

A apresentadora Cariúcha, 41, e João Augusto Liberato, 23, foram flagrados aos beijos na festa de João Silva.
O que aconteceu
As imagens foram publicadas por Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia. Em um dos vídeos, o casal se beija, e Cariúcha, ao perceber a gravação, diz: "para!"
Lucas brinca com a situação, chamado a apresentadora de "Cariúcha Liberato". João ri das zoações do também apresentador do SBT.
Cariúcha é apresentadora do Fofocalizando (SBT) e João Augusto é filho do apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019. Splash tenta contato com os dois, caso queiram comentar, o espaço segue aberto.
