Após beijar filho de Gugu, Cariúcha ouve 'Meu Pintinho Amarelinho' no SBT

Apresentadora comentou sobre o beijo logo após a abertura do Fofocalizando. "Aconteceu, minha senhora de casa. Ele é muito gente boa, e acabou acontecendo. Ele é maior de idade, o que é muito importante, e solteiro. Foi muito natural."

Ele é uma graça, ficamos conversando. Um menino muito bonito, é o meu número. Geralmente, não fico com meninos mais novos. Mas agora eu joguei para o alto e caiu na minha testa.

Cariúcha

Ele é novinho, mas beija melhor do que muito marmanjo. Também é muito inteligente. Está louco para conhecer o Rio de Janeiro.

Cariúcha

As imagens da festa foram publicadas por Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia. Em um dos vídeos, o casal se beija, e Cariúcha, ao perceber a gravação, diz: "para!". Lucas brinca com a situação, chamado a apresentadora de "Cariúcha Liberato". João ri das zoações do também apresentador do SBT.