Após beijar filho de Gugu, Cariúcha ouve 'Meu Pintinho Amarelinho' no SBT

A apresentadora Cariúcha, 41, foi recebida no SBT ao som de "Meu Pintinho Amarelinho" após ser flagrada aos beijos com João Augusto Liberato, 23, na festa de João Silva.
Brincadeira foi organizada pela equipe do Fofocalizando, programa que conta com Cariúcha no SBT. As imagens foram divulgadas por Gaby Cabrini, também apresentadora da atração.
Cariúcha chegou ao camarim de óculos escuros antes de ser surpreendida com a canção. Apresentadora riu do episódio. "Vocês são ridículas", respondeu Cariúcha. "Bom dia, flor do dia", rebateu Gaby Cabrini na sequência.
Apresentadora comentou sobre o beijo logo após a abertura do Fofocalizando. "Aconteceu, minha senhora de casa. Ele é muito gente boa, e acabou acontecendo. Ele é maior de idade, o que é muito importante, e solteiro. Foi muito natural."
Ele é uma graça, ficamos conversando. Um menino muito bonito, é o meu número. Geralmente, não fico com meninos mais novos. Mas agora eu joguei para o alto e caiu na minha testa.
Ele é novinho, mas beija melhor do que muito marmanjo. Também é muito inteligente. Está louco para conhecer o Rio de Janeiro.
As imagens da festa foram publicadas por Lucas Guimarães, ex de Carlinhos Maia. Em um dos vídeos, o casal se beija, e Cariúcha, ao perceber a gravação, diz: "para!". Lucas brinca com a situação, chamado a apresentadora de "Cariúcha Liberato". João ri das zoações do também apresentador do SBT.
