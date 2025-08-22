Ana Maria Braga se emocionou com história do eleito 'Chef de Alto Nível'

A primeira temporada do "Chef de Alto Nível" terminou com emoção, técnica e uma história de vida que tocou até Ana Maria Braga, 76.
O que aconteceu
O paulista Luiz Lira, 35, hoje morando em Brasília, foi o grande campeão do reality. Ele levou para casa um prêmio de R$ 500 mil, além de uma mentoria exclusiva com nomes de peso da gastronomia: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.
Durante as seletivas, Ana Maria Braga se emocionou ao reencontrar Lira e recordar de Quitéria, avó do chef, que no passado teve papel fundamental no início da carreira da apresentadora. "Muito importante na minha vida", declarou Ana, com os olhos marejados. A lembrança reforçou a conexão entre gerações e mostrou de onde veio parte da inspiração que levou o neto à alta gastronomia.
Lira ainda participará de uma imersão no Outback. Essa experiência promete expandir seu repertório culinário.
Na disputa decisiva contra Arika Messa e Allan Mamede, Lira apresentou um menu que deixou o júri sem fôlego. O jantar começou com ostras ao balsâmico e creme de couve-flor, passou por um sofisticado robalo grelhado com tucupi, alcachofras e glacê de manteiga, e terminou em grande estilo, com um carré de cordeiro acompanhado de molhos variados, couve salteada, laranja tostada e cebolinha no vinho branco.
Ao longo da temporada, Lira se destacou pela regularidade. Mesmo sem vencer provas individuais, nunca correu risco de eliminação. Mantendo disciplina e concentração, garantiu vaga na semifinal ao lado de Arika, Raphael e Mamede.
Consultor técnico de gastronomia no Senac e com passagens por restaurantes da Espanha e da França, Lira já mostrava bagagem sólida antes do reality. A Globo já confirmou a segunda temporada do Chef de Alto Nível para o próximo ano.
