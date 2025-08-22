Ana Maria Braga se emocionou com história do eleito 'Chef de Alto Nível'

A primeira temporada do "Chef de Alto Nível" terminou com emoção, técnica e uma história de vida que tocou até Ana Maria Braga, 76.

O que aconteceu

O paulista Luiz Lira, 35, hoje morando em Brasília, foi o grande campeão do reality. Ele levou para casa um prêmio de R$ 500 mil, além de uma mentoria exclusiva com nomes de peso da gastronomia: Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto.

Durante as seletivas, Ana Maria Braga se emocionou ao reencontrar Lira e recordar de Quitéria, avó do chef, que no passado teve papel fundamental no início da carreira da apresentadora. "Muito importante na minha vida", declarou Ana, com os olhos marejados. A lembrança reforçou a conexão entre gerações e mostrou de onde veio parte da inspiração que levou o neto à alta gastronomia.