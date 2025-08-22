SplashUOL
Ana Hikari critica Jacquin e o acusa de racismo com chinesa no MasterChef

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Ana Hikari criticou questionamento do chef Erick Jacquin
Ana Hikari criticou questionamento do chef Erick Jacquin Imagem: Reprodução/Instagram/@_anahikari e @maga.maju e Reprodução/Band

A atriz Ana Hikari, 30, apontou um questionamento de Érick Jacquin, no Master Chef (Band), como racista.

O que aconteceu

Jacquin afirmou que o cardápio feito pela participante Glória, que é chinesa, não parecia feito por ela por não ter "nada" de chinês. O programa foi exibido na terça-feira (20).

Glória respondeu que não é porque chinesa que não conhece outros pratos. "Eu já fui para Paris, já vi a Monalisa", disse, resposta que foi elogiada por espectadores no X.

Ana Hikari disse que o comentário foi racista, e que esse comportamento do chef não seria novidade. "Se vocês não perceberam em outras edições, um abraço".

Procurada, a Band não comentou o episódio. A reportagem também contatou Jacquin e aguarda; o espaço segue aberto.

