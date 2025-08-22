Ana Hikari critica Jacquin e o acusa de racismo com chinesa no MasterChef

A atriz Ana Hikari, 30, apontou um questionamento de Érick Jacquin, no Master Chef (Band), como racista.
O que aconteceu
Jacquin afirmou que o cardápio feito pela participante Glória, que é chinesa, não parecia feito por ela por não ter "nada" de chinês. O programa foi exibido na terça-feira (20).
Glória respondeu que não é porque chinesa que não conhece outros pratos. "Eu já fui para Paris, já vi a Monalisa", disse, resposta que foi elogiada por espectadores no X.
Ana Hikari disse que o comentário foi racista, e que esse comportamento do chef não seria novidade. "Se vocês não perceberam em outras edições, um abraço".
Procurada, a Band não comentou o episódio. A reportagem também contatou Jacquin e aguarda; o espaço segue aberto.
Ai jacquin, sinceramente, que comentário racista UÓÓÓ? vai comer carambola e tomar banho em seguida vai? https://t.co/W6cl6dkulL-- Ana Hikari (@_anahikari) August 20, 2025
Sim. Não é de hoje. Se vcs não perceberam em outras edições, um abraço. https://t.co/ejNBfgX1r0-- Ana Hikari (@_anahikari) August 20, 2025
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.