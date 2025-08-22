Aliada de Jaques? Pam ganha presentão e se torna poderosa em 'Dona de Mim'

Mais tarde, porém, Jaques promove Pam na Boaz. O vilão faz isso em detrimento de Natara, a fim de criar inimizade entre as duas. Nos próximos capítulos, contudo, a amiga de Leo começa a se sentir mal por ter aceitado o cargo.

Pam (Haonê Thinar) e Danilo (Felipe Simas) em 'Dona de Mim' Imagem: Divulgação/Globo

Ainda neste sábado, todos embarcam no devaneio de Rosa e aproveitam o baile. Gisele não aceita o perdão de Ayla. Manuel incentiva a aproximação entre Nina e Danilo.

Jaques exige que Ricardo afaste Rosa do comando da Boaz. Nina conta para Danilo sobre Deco. Jaques tenta manipular Rosa, que desperta de seu devaneio e repreende o filho.

Nina diz a Filipa que gostou de vê-la com Jaques. Leo se preocupa com Stephany. Palmeira chantageia Manuel, e Marlon desconfia. Samuel pede Leo em namoro.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

