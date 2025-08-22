SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

A Fazenda: 17ª edição do reality rural tem data de estreia confirmada

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda: Galisteu é a apresentadora da atração
A Fazenda: Galisteu é a apresentadora da atração Imagem: Reprodução/Playplus

Sob o comando de Adriana Galisteu, a 17ª edição de A Fazenda, reality rural da Record, tem data de estreia: 15 de setembro.

O que aconteceu

Nesta temporada, serão 24 participantes confinados em Itapecerica da Serra, em São Paulo. A estreia acontece no próximo dia 15, a partir das 22h30.

Diferente das últimas edições, não haverá Paiol. Todos os participantes já entram direto na disputa pelo prêmio milionário.

A Fazenda 2025: quem você quer ver no reality rural da Record?

1.311 votos
Imagem
Daniela Toviansky/UOL
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Globo/Camilla Maia
Imagem
Brazil News
Imagem
Thiago Duran/BrazilNews
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Globoplay/Rafa Cassiano
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Thiago Duran/BrazilNews
1.311 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.