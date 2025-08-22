A Fazenda: 17ª edição do reality rural tem data de estreia confirmada

Sob o comando de Adriana Galisteu, a 17ª edição de A Fazenda, reality rural da Record, tem data de estreia: 15 de setembro.
O que aconteceu
Nesta temporada, serão 24 participantes confinados em Itapecerica da Serra, em São Paulo. A estreia acontece no próximo dia 15, a partir das 22h30.
Diferente das últimas edições, não haverá Paiol. Todos os participantes já entram direto na disputa pelo prêmio milionário.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.