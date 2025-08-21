Tremembé: teaser mostra intrigas de Richthofen, Nardoni e mais em prisão

A plataforma de streaming Prime Video divulgou hoje o trailer de "Tremembé", série que retrata a rotina de criminosos como Suzane von Richthofen e Alexandre Nardoni no complexo penitenciário de mesmo nome no interior de São Paulo.

Saiba mais sobre a série

A minissérie de cinco episódios mostrará "intrigas, alianças inusitadas e triângulos amorosos" entre os prisioneiros. Cada episódio de 45 episódios mergulhará no "psicológico das figuras infames" e "na intensa dinâmica dentro de uma das principais prisões do Brasil". Tremembé é baseada nos livros "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido" e "Suzane: assassina e manipuladora", do jornalista Ulisses Campbell.

Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni, Anna Carolina Jatobá, Elize Matsunaga, Roger Abdelmassih e os irmãos Cravinhos serão retratados na série. Os criminosos serão interpretados, respectivamente, por Marina Ruy Barbosa, Lucas Oradovschi, Bianca Comparato, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos, Felipe Simas e Kelner Macêdo. Sandrão, que namorou Elize e Suzane, será vivida por Letícia Rodrigues.