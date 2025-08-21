Shantal Verdelho sobre remover tatuagens: 'Fiz para paquerar o Mateus'

Shantal Verdelho, 35, falou sobre processo de remoção de tatuagens nas suas mãos e pulsos, em suas redes sociais.
O que aconteceu
A influenciadora contou que fez algumas de suas tatuagens para conquistar o marido, Mateus Verdelho. "Minhas tatuagens me deram meu marido e meus filhos. Fui lá [no estúdio] para paquerar o Mateus, fazer parte da tropa dele. Já fiz, já ganhei marido e três filhos, já posso tirar. Não vou tirar as das palmas das mãos porque acho legais, mas todas as outras eu vou tirar".
Shantal ainda falou sobre a dor nas sessões de remoção, com laser. "Dói mais do que fazer. A dor de fazer tatuagem é dor de agulha entrando. De tirar, é de agulha entrando com queimado. Mas, para mim, vale a pena passar essa dor para tirar as tatuagens porque não me identifico mais com elas".
Shantal e Mateus estã juntos desde 2017 e têm três filhos: Filipo, 6, Domenica, 3, e Giuseppe, 1.
