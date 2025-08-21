Sabrina Sato posta oração pelo pai, que passou por 'grande cirurgia'

Sabrina Sato usou as redes sociais para postar uma oração por seu pai, Omar Rahal.

O que aconteceu

Apresentadora diz que o pai passou por "uma grande cirurgia". Sem especificar o procedimento, Sabrina afirma: "Tudo aconteceu tão de repente, mas o tempo todo ele tem mostrado a coragem de um verdadeiro guerreiro, pronto para travar a maior luta da sua vida".

Sabrina conta que o momento uniu a família. "Hoje sinto ainda mais forte a união dos meus irmãos, que estão se revezando, passando noites em claro no hospital e tendo todo o cuidado sem nem reclamar de cansaço, sinto a força da família e a certeza de que não estamos sozinhos. Porque sozinha, eu sei, eu não teria conseguido enfrentar esse momento".