Rosto desfigurado: quando o Mascarado revela seu passado em 'A Viagem'?

O verdadeiro rosto do Mascarado ainda não foi revelado na reprise de "A Viagem". Sua identidade vem à tona na reta final da trama de 1994, junto com relatos do que aconteceu em seu passado. Entenda.
O que aconteceu com o Mascarado?
O Mascarado se chama Adonay e foi noivo de Carmem (Suzy Rêgo) no passado. Ele a abandonou misteriosamente após sofrer um grave acidente e ter seu rosto desfigurado. Desde então, a amiga de Lisa (Andréa Beltrão) nunca mais soube dele.
O homem misterioso revela o que lhe aconteceu a Tibério (Ary Fontoura) por volta do capítulo 117 da trama original. Quem ouve tudo por trás da porta é Cininha (Nair Belo), que não consegue guardar segredo e conta tudo para Carmem.
Em choque com a verdadeira identidade do Mascarado, Carmem o chama de covarde. Para justificar à ex o porquê de ter fugido da relação, Adonay tira a máscara e revela seu rosto repleto de cicatrizes.
Mesmo assustada, Carmem decide dar uma chance ao ex-noivo para provar que a aparência não importa. No entanto, ela não consegue superar as cicatrizes e toma outros rumos no final da trama.
Carmem termina a novela ao lado de Igor (Jayme Periard), que entra na reta final. Antes disso, ela desabafa com Adonay sobre sua escolha, dizendo que foi ele quem a abandonou primeiro. Veja abaixo a cena.
A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.
