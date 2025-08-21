Rosto desfigurado: quando o Mascarado revela seu passado em 'A Viagem'?

O homem misterioso revela o que lhe aconteceu a Tibério (Ary Fontoura) por volta do capítulo 117 da trama original. Quem ouve tudo por trás da porta é Cininha (Nair Belo), que não consegue guardar segredo e conta tudo para Carmem.

Adonay, o mascarado de 'A Viagem', foi interpretado por Breno Moroni Imagem: Divulgação/Globo

Em choque com a verdadeira identidade do Mascarado, Carmem o chama de covarde. Para justificar à ex o porquê de ter fugido da relação, Adonay tira a máscara e revela seu rosto repleto de cicatrizes.

Carmem (Suzy Rêgo) em 'A Viagem' Imagem: Reprodução

Mesmo assustada, Carmem decide dar uma chance ao ex-noivo para provar que a aparência não importa. No entanto, ela não consegue superar as cicatrizes e toma outros rumos no final da trama.

Carmem termina a novela ao lado de Igor (Jayme Periard), que entra na reta final. Antes disso, ela desabafa com Adonay sobre sua escolha, dizendo que foi ele quem a abandonou primeiro. Veja abaixo a cena.