Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 22/8 a 30/8

Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel. Odete se sente traída por Celina e ameaça contar a Heleninha sobre a sociedade da irmã com Raquel. Maria de Fátima chega ao apart hotel e vê que César retirou seus pertences do apartamento. Olavo sugere que Maria de Fátima peça ajuda a Raquel. Bartolomeu diz a Eunice que está vasculhando a vida de Gerson. Afonso procura Solange para pedir desculpas. Marco Aurélio manda Freitas demitir César. Aldeíde empresta o dinheiro da fiança, e Ivan é liberado da cadeia. Odete ameaça contar sobre a sociedade de Celina com Raquel se a irmã não vender a parte dela na Paladar.

Sábado, 23 de agosto

Celina é obrigada a vender a sua parte na Paladar a Odete. Marina pede a Maria de Fátima para ela não mandar mais mensagem a ela. Maria de Fátima pede apoio a Leila. César deixa claro a Maria de Fátima que a relação entre eles terminou. Odete surpreende a todos da Paladar ao avisar que a empresa vai fechar. Raquel recebe uma notificação judicial para liberar o imóvel até o dia seguinte.

Segunda, 25 de agosto

Poliana fica impressionado com a disposição de Raquel para se recuperar. Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís pela festa que Marco Aurélio preparou para Sarita. Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia. Odete revela que ama César. Maria de Fátima se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo. Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Afonso fica impactado quando Maria de Fátima lhe conta que Odete está envolvida com César.

Terça, 26 de agosto